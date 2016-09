Il est temps de mettre fin au monopole de la Nigelec sur l’électricité…

La nuit a été longue très longue hier sur presque l’ensemble du territoire nigérien. La canicule et les moustiques revenus en force ont eu le dessus sur des paisibles citoyens sans défense. Et pour cause ! la Nigelec, cette maudite société d’électricité a frappé fort.

Sans crier gare, sans aucun préavis, elle a coupé l’électricité sur certains endroits du pays depuis 15h et à Niamey à partir de 21heures. C’était le noir absolu, le noir total, l’obscurité partout. Les plaintes et les complaintes des pauvres citoyens fusent de partout. Malédiction à la Nigelec par ci, malédiction par là.

Il faut reconnaitre que c’est la seule arme dont dispose les citoyens face à l’insouciance et à l’irresponsabilité d’un DG sans conscience professionnelle et ni respect pour sa clientèle.

Le Directeur Général actuel de la Nigelec M. Alassane Halid, nous ne cessons de le dénoncer, n’est pas à la place qu’il faut, car au lieu de prendre toutes ses responsabilités, il préfère s’en remettre à Dieu comme pour dire, la situation des délestages d’électricité est plus forte que moi.

Mais le plus criard dans toute cette descente aux enfers, c’est le mépris affiché par les autorités politiques qui maintiennent encore leur confiance à un incapable.

Avant que la population nigérienne ne fasse comme l’ont fait avec succès les Sénégalais, c’est-à-dire refuser de payer les frais d’électricité, il faut très vite penser à l’avenir de cette société.

En attendant une éventuelle privatisation de la Nigelec, on peut d’ores et déjà mettre fin à son monopole et ouvrir la fourniture d’énergie électrique à la concurrence.