Il faudra donc bâtir la résilience de Hama Amadou….

Deux choix : soit Hama Amadou rentre dare-dare et se constitue prisonnier pour purger ses 12 mois de prison (tout en poursuivant la bataille judiciaire en cassation), soit il prolonge son « exil » en France et s’exposer (peut-être) à l’émission d’un mandat d’arrêt international….

La sentence de la Cour d’appel de Niamey a été comme un coup de semonce : le prévenu le plus illustre des personnes poursuivies pour « supposition d’enfants » écope ainsi d’un an d’emprisonnement ferme.

De toutes les façons, le Niger est un pays de « liberté provisoire » ! Hama pourrait ne pas faire de ce procès ni une fatalité ni un baroud d’honneur et « utiliser » la même justice pour se concéder, peut-être, une liberté provisoire. Bref, ça c’est le job de ses avocats.

A l’évidence, il fallait de toutes les façons s’attendre à une condamnation dans cette « affaire » de bébés nigérians. Peut-être pas à cette intensité, mais qui mieux que Hama savait que la « punition » serait inéluctable.

Même quand ses militants et autres analystes ne manqueront pas de voir la « main invisible » du régime derrière cette décision judiciaire, la meilleure bataille qui vaille serait certainement de se départir des faux-fuyants et bâtir la « résilience » judiciaire du chef de l’opposition.

Il n’y avait pas que Hama Amadou. Le président du CDS,Abdou Labo, (allié à IM) et actuellement député national risque lui aussi de « céder » son siège pour prendre ses quartiers dans une des prisons du Niger à l’instar de la vingtaines d’autres prévenus dans la même affaire dont des ex-ministres, d’anciens hauts fonctionnaires et un ex-patron de la Garde nationale.

De toutes les façons, rien n’est perdu pour le patron de Lumana qui pourra évidemment compter sur la « solidité » et la solidarité de ses militants autour de son « sort ». Que se passera-t-il dans les autres affaires où sont impliqués certains de ses proches, en détention provisoire, depuis belle lurette…..Time will tell.

Et puisque la Justice est capable d’investiguer sur une aussi sulfureuse affaire que celle impliquant ces « dinosaures » politiques, il y a donc espoir que les autres dossiers soient traités avec la même diligence, le même entregent et sûrement la même fermeté.

Pêle-mêle, les Nigériens attendent avec grande impatience « l’enrôlement » en « procès » de la très citée affaire de fraudes aux concours impliquant quelques « mammouths » politiques et leurs pendants.

Il s’y ajoute aussi tous ces « gros dossiers » évoqués par les Citoyens à travers la pétition soumise à signature par un groupe d’Ongs et syndicats. Comme les très médiatisés « UraniumGate » et « Africard » où des sanctions, encore plus sévères, sont attendues…. Car, comme on dit, « tôle c’est bien…..tôle » !