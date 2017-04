« Il faut absolument arrêter cette dérive et s’attaquer aux vrais problèmes qui minent le système éducatif dans globalité », déclare Nouhou Mahamadou Arzika…

Les leaders de la MRN se joignent au gouvernement pour tenter de valider les mensonges d’État en mensonges politiques assumer par eux tous désormais à propos de l’intervention illégale prémédité des fds sur le campus de l’UAM en violation flagrante des franchises universitaires.

Dans leur déclaration fantaisiste, ils affirment que les étudiants ont engagé un mouvement sans préavis comme s’ils ont affaires aux travailleurs qui sont liés par cette obligation légale conformément à la loi sur la grève alors que les scolaires et étudiants sont régis par le régime général des manifestations publics.

Ce discours en dit long sur la moralité de ses concepteurs et renforce notre inquiétude sur l’avenir politique de ce pays que nous aimons qui ne pourrait jamais se construire avec du mensonge et en banalisant le système éducatif et ses principaux animateurs que sont les enseignants et les scolaires.

Il faut absolument arrêter cette dérive et s’attaquer aux vrais problèmes qui minent le système éducatif dans globalité.

Il faut absolument cesser la démagogie et la politique politicienne dans la gestion de l’école notamment publique qui doit être le levier réel efficace et efficient de l’éducation incontournable lorsqu’on fait le serment de garantir la jouissance effective du droit à l’éducation pour tous les enfants du peuple en âge d’aller à l’école promise à être gratuite pour tous jusqu’à 16 ans!!! Donc trêve de polémique inutile et de comparaison stérile, l’État c’est bien la continuité.

C’est bien parce que le régime de la 7ème République a trouvé une situation favorable mise au point par ces devanciers qu’il a pu faire les réalisations dont il s’en vante aujourd’hui. Sinon, il a fait quoi de particulier pour créer une richesse exceptionnelle qui lui a permis de financer les réalisations dont il se prévaut concrètement ? Restons réalistes, lucides et sachons garder raison et éviter des fanfaronnades inutiles qui ne trompent que des esprits peu avertis ou obnubilés par la maladie infantile de la politique politicienne.

Au-lieu de promouvoir des querelles politiciennes nuisibles à l’unité et à la cohésion nationales, les uns et les autres doivent mettre en avant l’intérêt général du pays et du peuple, la bonne gouvernance démocratique et éthique à assurer pour bannir à jamais les mauvaises pratiques tant décriées qui ont pour noms l’impunité, la corruption, la concussion, l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent, le vandalisme, l’exclusion, la discrimination, le trafic d’influence, les passe droits, le culte de personnalité notamment.

Or à ce jour, tous ces maux qui entachent et empêchent la bonne gouvernance démocratique et éthique dans notre pays ont cours et même en pire. On enregistre aujourd’hui des nouveaux riches milliardaires dont l’origine de la richesse ne fait l’ombre d’aucun doute. Donc, trêve de diversion !!!

Le pays va toujours mal, il faut bien qu’on le dise et qu’on le reconnaisse pour oser chercher des solutions idoines. Le dossier de l’école publique est une réalité ainsi que celui de la santé publique. Certes des efforts sont faits, mais on est très loin du compte.

Ne pourrait on pas faire mieux si les mauvaises pratiques n’ont pas eu cours ?

A vos claviers.