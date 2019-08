Il faut qu’Orange Niger comprenne que ce pays n’est pas son territoire conquis…

Pourquoi, Orange adore défier l’Etat du Niger?Pourquoi ce mépris ?

Elle l’avait fait lorsqu’il s’agissait de s’acquitter de ses obligations fiscales et elle récidive avec le mépris qu’elle affiche vis-à-vis de son personnel dont certains éléments méprisaient aussi des clients qui exercent leur citoyenneté s’agissant de certains de ses agissements en tant que société.

Ca été le cas d’un certain Michel qui s’agitait avec zèle lorsque j’avais écrit un post intitulé « Orange doit être chassée du Niger » pour ce qu’elle avait fait subir aux citoyens – clients les 1 et 2 septembre 2017.

Mais ne soyons pas rancuniers comme disait MAM, aidons les.

Selon les dispositions de l’article 33 de la Constitution de la République du Niger » l’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production « .

Quant à l’article 24, il dit que « la jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon. L’Etat veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion professionnelle ».

Il revient, donc, au gouvernement de la République de s’efforcer de créer les conditions qui garantissent le droit de travail aux citoyens qui constituent le personnel d’Orange – Niger. L’Etat a la responsabilité de protéger ce personnel quasiment jeune contre l’abandon qui le guette après s’être exploité par la société Orange – Niger si le gouvernement ne s’assume pas au nom de la République du NIGER.

On a connu des situations de ce genre avec Moov par exemple mais une solution à l’amiable a été trouvée sans bruit avec le personnel. Pourquoi, bon dieu, cette Orange veut – elle se démarquer en défiant l’Etat du NIGER ? Non trop c’est trop, il faut qu’on rappelle à Orange que le Niger n’est pas son territoire conquis.

Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, a la responsabilité de mettre en place un comité interministériel chargé de faire entendre raison à Orange – Niger afin qu’elle se départisse de son arrogance et de son mépris pour s’asseoir avec le personnel pour une solution à l’amiable. La solution à l’amiable pour l’intérêt de tous est possible pourvu que le gouvernement assume toutes ses responsabilités.

Ce personnel quasiment jeune a tout donné à Orange – Niger, il mérite un minimum d’égards quand-même.

Les citoyens qui constituent le personnel d’Orange appellent leur gouvernement au secours et le gouvernement a le devoir de leur répondre.

Stand up for Orange personnel’s rights!

Par Elhadji Idi Abdou (Contribution Web)