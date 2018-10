Il faut repenser l’art de faire la politique au Niger…

Il faudrait faire en sorte que la politique soit exercée par les véritables hommes politiques et non des politiciens véreux, fourbes, et escrocs. Je disais récemment dans un de mes posts que : notre cher pays, le Niger , est un grand laboratoire politique si nous savions nous en servir. Je souhaiterais que nos politologues , (Dr Elisabeth Cherif, Dr Yahaya Issoufou, Dr Farmo , ect ), rentrent dans ce laboratoire qui en est train de bouillonner à un rythme très inquiétant qui risquerait d’impacter sur l’ étique morale, afin de nous livrer leur lecture de la situation socio-politique actuelle , par rapport aux revirements des situations au sein des différents fronts politiques qui se font et se défont.

L’histoire retiendra que notre génération a perverti le vrai sens de la politique. Car la politique est devenue aujourd’hui, chez nous , de la fumesterie, de la duperie, une rent, une escroquerie, tout sauf l’art de bien gérer la cité dans la concorde sociale, l’harmonie et l’unité nationale.

À l’allure où vont les choses, des honnêtes citoyens risqueraient d’être dégoûtés par la chose politique et la délaisser entre les mains des hommes sans principe. Les actes posés par les prestidigitateurs politiciens méritent que les spécialistes analysent bien la situation. En effet, le rôle des intellectuels est de guider et d’éduquer la cité dans le bon sens.

Est-ce qu’il ne serait pas mieux de se pencher vers une restriction legale des nombres partis politiques afin qu’il se dégagerait deux grands blocs afin de ramener la politique au sens noble du terme.

Des révolutionnaires, des socialistes, des communistes, des libéraux, des néo libéraux, des capitalistes, des sociaux-démocrates, sont aujourd’hui des termes creux , dans notre fameux laboratoire politique, d’où la grande nécessité de repenser la politique en tenant compte de nos réalités socio-économiques et politiques. « Le coupé collé » a fait preuve de ses limites en politique au Niger !

La problématique qui se pose : est-ce que notre génération n’est pas en train de pervertir la politique ?