IL Y A AUJOURD’HUI 21 ANS DISPARAISSAIT LE GÉNÉRAL IBRAHIM BARRE MAINASSARA ! À L’OCCASION DE L’ANNIVERSAIRE DE CETTE TRISTE JOURNÉE MÉMORABLE , NOUS NOUS JOIGNONS À NOS COMPATRIOTES POUR RENDRE HOMMAGE À CE DIGNE OFFICIER

La veille de son lâche assassinat , le 9 avril 1999, le Président de la République, le Général Ibrahim BARRE MAINASSARA, nous avait rendu une visite mémorable à Mina. Il avait tenu à saluer tous les pèlerins nigériens et s’enquérir de leur situation sanitaire avant de prendre congé de nous.

Je fus arrivé au Caire le jeudi nuit 8 avril 1999,du retour du pèlerinage, le lendemain vendredi 9 avril 1999, le conseiller auprès de l’ambassade du Niger au Caire, Hassan Ali Touré me réveilla par un coup de téléphone de mon profond sommeil et m’annonça la triste nouvelle, nous étions tous consternés, très tristes, les larmes coulaient de nos yeux fatigués par l’insomnie.

Le Président fut assassiné par sa garde présidentielle , après son retour du Grand pèlerinage , ce fut ainsi la volonté de Dieu le plus puissant !

Nous ne pourrions jamais oublier le Président Ibrahim BARRE MAINASSARA.

Le Président Ibrahim BARRE MAINASSARA était un homme d’Etat exceptionnel, courageux et nationaliste.

C’était le premier chef d’Etat africain qui avait courageusement violé les injustes embargos imposés au peuple Lybien et au peuple Cubain .

En effet , malgré les risques encourus à cause des embargos injustes imposés par les grandes puissances occidentales , il avait atterri en terre africaine de la Jamahuria Arabe Lybienne, et en terre amie des peuples opprimés du tiers-monde , terre cubaine , pour apporter le message fraternel et le soutien indéfectible du peuple souverain du Niger au peuple souverain de ces pays amis du Niger.

Que c’était fier d’être nigérien !

C’ était un homme patriote , un homme de conviction , un homme qui s’etait beaucoup sacrifié dans la recherche du bonheur du peuple nigérien.

Ibrahim BARRE MAINASSARA, avait l’habitude de se rendre à la place dela concertation pour apporter le sourire à ses adversaires politiques en meeting de protestation en train de critiquer sa gestion politique.

C’est un homme de fair-play politique ! De l’ élégance politique ! Non rancunier !

Il lui arrivait également de se promener au volant de son véhicule sans garde-corps dans la ville de Niamey, à l’image du général seini Kounché qui se promenait la nuit dans un véhicule de marque Citroën Deux chevaux, pour s’enquérir de la situation socio-économique des citoyens.

Ibrahim BARRE MAINASSARA, repose en paix! Tu n’avais pas vécu inutile!

Le peuple souverain du Niger te sera sans doute, toujours reconnaissant.

Les souverains du Golfe et la majorité des chefs d’Etats du monde reconnaissent en Ibrahim BARRE MAINASSARA, un homme d’Etat affable, courtois, courageux et nationaliste.

L’homme avait de grandes ambitions pour le Niger , mais Dieu le plus puissant , le miséricordieux, en décida autrement !

Que l’âme du grand héros repose en paix !

Que Dieu le plus puissant assure sa grande protection à sa descendance et à ses disciples.

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.