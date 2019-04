Imane Aminami,un exemple d’entrepreneuriat au feminin…

Pouvez-vous vous présentez aux internaute?

Mon nom est Iman Aminami, Nigerienne de 35 ans, chef d’entreprise et associée à l’agence Prémices, Communication & Design. Je suis également Responsable Commerciale à Sciences & Biotechnologies SA.

Décrivez nous votre parcours scolaire.

J’ai effectué mes études au Maroc,au Petit Collège, puis au Niger entre le lycée Mariama et Sonni Ali Ber (d’ailleurs permettez moi de saluer mon professeur , Monsieur Lawson), puis une première année à L’IAEC de Lomé pour devenir administrateur réseaux locaux d’entreprises. Ensuite, j’ai continué ma formation à l’IAT (Institut africaine de technologie) de Niamey Niger

Parlez nous de l’agence de communication Prémices.

Prémices est une agence de communication et design spécialisée en conseils-création graphique (un de nos point fort) : impressions tout format, film & vidéo, marketing, étude, veille et benchmark. Pour la partie Design nous sommes positionnés sur un volet Décoration et Branding. Nous organisons des évènements de grande taille : par exemple, cette année nous avons eu la chance de travailler avec Lagardère Sports et la CAF pour le championnat de la CAN U20.

Il y’a une première fois en toute chose. Comment s’est produit le déclic qui vous a poussé à la création d’une agence de communication au Niger?

Je vais vous faire une confidence : il n’y a pas d’autre secret de réusite que le travail. Pour ma part cela m’a pris 10 ans, au cours desquels j’ai constitué un excellent portefeuille client, ce qui est primordial chez une commerciale. Je ne voulais pas continuer dans la communication car le marché au Niger est actuellement saturé, mais mon entourage m’a convaincue que j’allais y arriver et m’a poussée à continuer à croire en moi et en mon expertise. Le réseau amical est professionnel est un atout de taille dans ce type d’aventures personnelles.

Selon vous, que faut-il avoir comme ressources pour concrétiser une entreprise dans le domaine de la communication au Niger?

Il me semble indispensable d’identifier l’ensemble des ressources nécessaires pour la réalisation d’un projet : humaines, matérielles et financières. Au Niger, nous bénéficions d’une jeunesse dynamiques, dévouée et motivée qui génère les ressources financières permettant de se procurer du matériel de taille. Il faut savoir tirer parti des avantages qui nous entourent.

Quelle est votre opinion à propos de l’autonomisation des femmes au Niger?

C’est la voie la plus sûre vers l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Je suis fière du chemin parcouru, car on voit bien que le taux de femme entrepreneur a beaucoup augmenté par rapport aux années précédentes. Nous avons besoin d’encouragement et je tiens à remercier toutes les organisations et programmes internationaux qui soutiennent les femmes Nigériennes dans ce sens.

Quelle est votre plus grande motivation dans la vie?

Chacun de nous a en lui des réserves d’énergie qui ne demandent qu’à s’investir dans les réalisations les plus variées. Je pense qu’il est important de se sentir indépendante et autonome afin de s’attaquer à des défis societaux. Pour ma part, à côté de mon activité à Prémices, qui me permet de générer des revenus, je me suis engagée dans une autre activité qui me tient à coeur : je vends des pastilles de désinfection de l’eau et des contenants à base de dioxyde de chlore stabilisé dans l’eau. Cette activité me permet d’offrir de l’eau à 100% potable à des populations vulnérables rurales et/ou urbaine. J’espère d’ici 2020 être en mesure de généraliser l’offre d’eau potable envers la population Nigérienne, à contribuer à réduire le fléau des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, et améliorer l’hygiène de vie publique au Niger. Il s’agit d’un défi majeur en Afrique à l’heure actuelle.

Vous êtes aujourd’hui un exemple de jeune femme entrepreneur au Niger. Cela n’a pas du être toujours facile pour vous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités?

Rien n’est facile dans la vie. J’ai développé une philosophie personnelle qui me mène à toujours avoir la tête sur les épaules afin d’atteindre mes objectifs. Je me répète toujours que le combat en vaut la peine et qu’il doit continuer coûte que coûte

Comment avoir accès à vos services?

Nous sommes situés au quartier Maurice Delens à coté de la boutique chic Store

Nous sommes joignable au 95 30 71 40/99 33 80 80, sur notre page Facebook : Premices et par email à premices@yahoo.com

Merci pour cet entretien

C’est moi qui vous remercie

Par Actumag