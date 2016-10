Imminence de la formation du nouveau gouvernement: les valeurs intrinsèques d’intégrité, de compétence et d’efficacité au sein du MNSD-Nassara présideront aux choix des hommes

Le prochain gouvernement qui sera issue de la nouvelle configuration politique de notre pays, prévu probablement d’ici la fin de la semaine, en ce qui concerne le MNSD-Nassara, se distinguera des autres gouvernements que le Niger a connu jusqu’à là. D’abord par le choix des hommes, qui doivent être tous porteurs des valeurs de moralité irréprochables ; des compétences avérées et de maîtrise réelle de gestion des affaires publiques.

Outre ces qualités, les futurs membres du gouvernement doivent imprimer leurs marques dans l’atteinte des objectifs de la renaissance acte II, tels que voulus par le Président de la République Issoufou Mahamadou.

C’est dire que les promus du MNSDNassara du prochain gouvernement ont pour obligation non seulement d’avoir des résultats quantifiables et vérifiables dans le temps, mais aussi de remplir de manière efficace et efficiente les cahiers de charges qui leur seront dévolus comme pour montrer à la face des Nigériens et du monde que le grand baobab reste et demeure une pépinière de ressources humaines de qualité à même de tracer et de placer le Niger sur les rails de l’émergence et de la prospérité.

Les dix années où le MNSD-Nassara a eu à présider aux destinées du Niger sous la houlette du Président Mamadou Tandja, reste l’éloquente preuve que le parti de l’unité nationale, qu’est le MNSDNassara est à même de vaincre toutes les adversités qui contraries le développement. A cet effet, contrairement à certaines rumeurs savamment propagées, le MNSD-Nassara, ne cautionnera et ne favorisera aucune complaisance quant aux choix de ses militants qui feront partie du prochain gouvernement.

Dans le souci de la transparence, le parti a mis en place un comité de centralisation et d’évaluation de tous les CV conformément aux critères prédéfinis par le Bureau Politique National.