IN MEMORIAM ! ISSOUFOU BACHARD DIPLOMATE EMERITE ET HOMME POLITIQUE ENGAGE

J’ai appris la triste nouvelle avant-hier mardi en début de soirée. Issoufou Bachard vient de tirer sa révérence !

L’infatigable Faucheuse vient de nous surprendre encore. Comme toujours. Issoufou Bachard, diplomate aguerri, ancien Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères, ancien ambassadeur du Niger en Libye, Président Fondateur de l’ADP–Zumunci, Homme politique de premier plan, clairvoyant, n’est plus, est-ce possible ? Tant l’Homme était présent dans nos esprits. Non pas par des discours insipides auxquels personne ne croit, mais par son courage et sa clairvoyance.

Un LION, un Vrai, vient de tirer sa révérence !

Pourquoi un lion, vous me diriez-vous ? Parce que contrairement aux forts en thèmes, qui courbent l’échine quand il faut croiser le fer, lui, avait le courage de ses opinions et osait défier les vendeurs de chimères. Au prix de sa vie et de toutes sortes d’épreuves !

Sur les conséquences de l’agression programmée de la Libye en 2011, son sujet de prédilection, l’homme, en diplomate chevronné, avait eu raison avant tout le monde. Il avait prévenu : la Libye est une boite de Pandore.

Pour justifier la mise en place du Comité de soutien à la Libye en vue de soutenir le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi face à ses bourreaux aux agendas cachés, il avait prédit dans un entretien au journal « Le Républicain » d’août 2011 « : « Je pense qu’il n’y a aucune explication valable qui puisse justifier ces bombardements….Notre conscience nous gronde, parce que nous sommes déçus par le silence de certains dirigeants africains. »

Sur le silence des dirigeants africains « qui se contentent de déclarations alors que…ce sont des bombes qui sont larguées sur des populations civiles en Libye » sa réponse était tranchée : « je trouve cela dommage. Les chefs d’Etat africains devaient soutenir ouvertement Kadhafi. Alors même que tout le monde sait que Kadhafi a beaucoup aidé ces chefs d’Etat à arriver ou à se maintenir au pouvoir (je me garderai de donner des noms). Ils disent tous qu’ils sont favorables à une démocratisation de la vie en Libye. Cette explication ne tient pas la route…..La seule explication c’est qu’ils ont voulu vite en finir avec Kadhafi pour pouvoir discuter avec d’autres…… »

Gouverner étant prévoir, notre Lion, n’avait donc pas attendu la destruction totale de la Libye pour constater avec démagogie l’absence de « service après-vente ».

Sur la conception de la démocratie « en comprimés », sa réponse est limpide : « Je peux vous dire que la démocratie qui existe en Libye n’existe nulle part ailleurs. C’est une vraie démocratie. Seulement, elle est inspirée du livre vert qui est différente de la démocratie d’inspiration occidentale.

La démocratie occidentale est une démocratie d’hypocrisie, parce que lorsque vous votez pour quelqu’un que vous ne connaissez pas, c’est qu’il y a un abus. Aujourd’hui, même les conseillers au niveau régional ne sont pas connus par tous les acteurs, à plus forte raison les députés. En Libye, ce n’est pas du tout comme ça. Chaque quartier est organisé, chaque quartier a un responsable et chaque quartier a un programme annuel d’actions (une démocratie populaire ?).

Aucun pays au monde n’a une telle structure. Donc la population s’exprime parfaitement, elle est parfaitement au courant de ce qui se passe.

Kadhafi a dit qu’il est un guide, et les gens ne veulent pas le croire.

Et le pétrole libyen sert à aider la population à vivre, ce qui fait que tout est subventionné. ….Il n’y a pas non plus de problèmes d’eau, ni d’électricité, encore moins de nourriture. A titre d’exemple, chaque mois, chaque famille a sa ration alimentaire gratuitement. Donc les libyens n’ont pas faim. Aucun pays ne nourrit et loge sa population comme le fait la Libye…..On pense qu’il y a une dictature en Libye, mais ce n’est pas le cas….Donc si Kadhafi a des ennemis aujourd’hui, il s’agit simplement de libyens qui ont été montés et manipulés contre lui. La démocratie est pleine et entière en Libye, mais par rapport au livre vert, pas par rapport à cette démocratie de façade. Si vous élisez quelqu’un que vous ne connaissez pas, c’est qu’il peut abuser de vous. Ce n’est pas le cas en Libye. »

Alors nous nous interrogeons, qu’en est–il chez nous ?

Lors de sa toute dernière intervention sur les média les jours derniers, Issoufou se demandait si les images sur la vente d’esclaves africains en Libye opportunément diffusées par une chaîne occidentale n’était pas un complot de plus contre nos peuples puisque ces crimes dénoncés avec tapage aujourd’hui ne datent pas d’hier ! Depuis, les migrants son rapatriés par cargos entiers de la Libye donnant encore une fois raison au visionnaire qu’il fut.

No comment !!

Un LION, un Vrai LION vient de nous quitter.

Notre seule consolation : Issoufou Bachard a véritablement rempli son contrat sur terre….Sans jamais courber l’échine.

On ne répètera jamais assez que le Poète Ponge dit de nous : Nous ne sommes que d’« Informes mollusques…(des) millions de fourmis que les pieds du temps écrasent ! ».

Que ceux qui en doutent encore se ravisent ! Nous ne sommes que poussière ! Et nous retournerons poussière !

Allah (SWT) a dit : « Ô fils d’Adam ! Sache que ce que tu construis est voué à la ruine, que ta vie est vouée à la ruine, que ton corps est voué à la terre et que ce que tu amasses est voué aux héritiers. Ainsi le bien-être bénéficie aux autres et à toi incombent les comptes que tu dois rendre ainsi que les châtiments et les regrets. Ton seul compagnon dans la tombe est ton œuvre ». (Hadith qodsi)

Issoufou Bachard en érudit, savait et s’y était préparé !

Repose en paix mon frère Issoufou Bachard !