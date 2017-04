Inauguration de la Centrale thermique diesel de Gorou Banda, vers la fin de calvaire des Niaméens

Le Président de la République, Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou procédera demainr matin, à l’inauguration de la Centrale thermique diesel de Gorou Banda (100 MW).

Cette cérémonie solennelle et grandiose se déroulera à Gorou Banda en présence des présidents des institutions de la République, et de plusieurs autres invités de marque.



La Centrale thermique diesel de Gorou Banda (100 MW), expression légitime d’une volonté politique du Président Issoufou Mahamadou a pour but d’améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans la zone du projet, en accroissant le taux de satisfaction de la demande d’électricité et d’atténuer les coupures intempestives d’électricité en attendant l’achèvement des autres grands projets à savoir Kandaji, Salkadamna, pour atteindre définitivement l’indépendance énergétique au Niger .

Le site de Gorou Banda, d’une superficie de 80 hectares sur un potentiel aménageable de 324 hectares, est situé au sud de Niamey sur la RN 27 (route de Say), à environ 5 km du Rond Point Rive Droite, au niveau du village de Gorou Banda.

Il accueille actuellement un compartiment Centrale thermique Diesel comprenant la centrale proprement dite et son poste élévateur 11/132 kV, une aire de stockage de combustible, un bloc pour les bureaux, un bloc pour le magasin, un bâtiment pour la cantine et les loisirs et un bloc Ateliers.

A cela s’ajoutent un poste 132/66/20kV (Poste d’évacuation d’énergie pour les projets actuel et futurs devant permettre l’autosuffisance énergétique et l’intégration du Niger dans le système ouest –africain d’échange d’énergie : WAPP) ; il est ainsi prévu une extension de ce poste à la tension 330 kV ; une cité logements . Dans le cadre du projet de la centrale 100 MW de Gorou Banda, il a été construit 5 blocs de 2 villas chacun, pour loger le personnel d’exploitation et de maintenance de la centrale ; quatre lignes HTA (20 kV) et quatre lignes HTB (66 et 132 kV) pour l’évacuation de l’énergie produite par la centrale.

Dans un futur très proche, il est prévu d’accueillir les équipements suivants entre autres, une centrale solaire photovoltaïque ; un compartiment Centrale thermique à cycle combiné ; l’arrivée d’une ligne double terne 132kV en provenance du barrage de Kandadji; l’arrivée d’une ligne double terne 330kV en provenance du Nigeria et reliée au Bénin et au Burkina Faso, devant permettre l’autosuffisance énergétique et l’intégration du Niger dans le système ouest –africain d’échange d’énergie : west African Power Pool (WAPP) ; l’arrivée d’une ligne double terne 330 kV en provenance de la centrale à charbon de Salkadamna (Région de Tahoua, Nord-Ouest du Niger).

Objectif du projet

Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans la zone du projet, en accroissant le taux de satisfaction de la demande d’électricité par l’arrêt des délestages d’électricité.

Il est prévu en deux volets à savoir ; volet 1 : la centrale construite est de dernière génération avec des groupes respectant l’environnement (consommation optimisée de combustible, récupération de l’énergie calorifique avant rejet à l’atmosphère, système de collecte et traitement des déchets doté d’un incinérateur, …) et un système numérique de conduite centralisée par SCADA.

La construction est prévue en deux phases avec une première phase de 80 MW et une deuxième phase conditionnelle de 20 MW.

Le volet 2 : Postes et ligne pour évacuer l’énergie produite par la centrale en s’intégrant dans le réseau existant de la NIGELEC et aussi préparer l’avènement de projets futurs.

Le projet comprend les composantes ci-après : équipements ; génie civil ; pièces de rechange et outillage ; plan de gestion environnemental et social ; services de consultant ; support à l’Agence d’exécution du projet-AEP ; audit financier.