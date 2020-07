Inauguration de l’hôpital de district de Loga réhabilité : plus 430 millions de FCFA injectés dans les travaux Grâce au soutien de la coopération Belge

L’hôpital de district de Loga réhabilité par le Royaume de Belgique à travers l’Agence belge de Coopération (ENABEL) a été inauguré le lundi 20 juillet 2020. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique Dr Idi illiassou Maïnassara en présence du gouverneur de la région de Dosso M. Moussa Ousmane, de l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger S.E Guy Sevrin, de la représentante d’ENABEL, des cadres de la santé et de nombreux invités.

D’un coût de 430. 110.000 francs CFA, les travaux ainsi réalisés au sein cet hôpital ont permis de réhabiliter 10 bâtiments existants dont le bloc opératoire, la transformation du bloc administratif en laboratoire, la pharmacie ainsi que la construction des bureaux pour l’administration du district, un service des urgences et consultations de référence, un service de radiologie, un service d’hospitalisation de médecine générale, un incinérateur, un local pour la maintenance dotant ainsi le district d’un hôpital répondant aux normes de nouvelles générations.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette circonstance, le ministre de la Santé publique Dr Idi Illiassou Maïnassara a indiqué qu’au Niger, le secteur de la santé bénéficie de l’appui de la coopération belge depuis plus de cinq décennies tant au niveau central que déconcentré. Mieux a-t-il précisé, le Programme Indicatif de la Coopération belgo-nigérienne 2017-2020 est en harmonie avec les orientations stratégiques de la Politique nationale de Santé 2016-2035 et respecte les directives internationales en matière d’harmonisation et d’alignement de l’aide.

Dans le cadre de la politique nationale de santé, la Belgique et le Niger ont, selon le ministre Idi Illiassou Mainassara, développé des collaborations pour améliorer l’offre et la demande de soins et des services de santé à l’échelle nationale à travers trois projets à savoir le Projet de Renforcement du Système de Santé (PRSS) clôturé en juin 2019, le Programme d’Appui au Système de Santé (PASS) et le Projet d’intervention pour le Renforcement des Capacités (IRC).

Le ministre de la Santé publique a saisi l’opportunité pour adresser au Royaume de Belgique les sincères remerciements du Niger pour cet appui, qui en s’inscrivant dans un esprit de continuité et de capitalisation, a permis à travers ENABEL de financer la continuité des travaux inachevés du projet PARSS. Ce qui a permis de doter le Niger de nouvelles infrastructures traduites par la réhabilitation de l’hôpital de district de Loga et la finalisation de trois nouveaux hôpitaux de district à Gaya, Gothèye et DamagaramTakaya.

Cet hôpital complètement rénové a souligné Dr Idi Illiassou Maïnassara répond aux normes du Programme de la Renaissance initié par le Président de la République dans son volet santé car, il contribuera désormais au renforcement d’une offre de soins de bien meilleurs qualité pour le Niger en général et particulièrement pour les populations de l’aire de santé de Loga. Le ministre de la Santé publique a, au nom des plus hautes autorités de notre pays, félicité les Programmes d’Intervention d’ENABEL PARSS et PASS pour cette belle initiative qui vient s’ajouter à une liste déjà longue de la fructueuse coopération belgo-nigérienne. «Ce bel hôpital fera l’objet d’une utilisation appropriée et efficiente au bénéfice des communautés», a assuré Dr Idi Illiassou Mainassa.

L’ambassadeur du Royaume de Belgique au Niger S.E Guy Sevrin s’est, pour sa part, appesanti sur l’excellence de la coopération entre le Niger et la Belgique, une coopération riche d’une histoire de plus de 50 ans. Le diplomate belge a remercié l’ensemble de ceux qui se sont engagés pour faire en sorte que cette réalisation puisse voir le jour tout en réaffirmant la volonté de son pays à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement durable et la croissance inclusive au Niger.

Auparavant, le maire de la commune urbaine de Loga, le préfet du département de Loga et le gouverneur de la région de Dosso ont pris tour à tour la parole pour exprimer toutes leurs reconnaissances au Royaume de Belgique pour ce joyau qui contribuera sans nul doute à l’amélioration de la santé des populations de Loga. Au terme de la cérémonie, la délégation ministérielle a visité sous la pluie les différents blocs de cet hôpital de district, une occasion pour le ministre de la Santé publique de s’entretenir longuement avec le personnel pour s’enquérir des conditions de travail.

Par Mahamane Amadou ANP-ONEP/Dosso