Inauguration de l’Oasis des entrepreneurs: Une plateforme pour l’entrepreneuriat féminin et l’environnement !

Sous le parrainage de la Première Dame, Dr Lalla Malika ISSOUFOU, Veolia, SEEN et Empow’Her ont inauguré ce jeudi 18 janvier 2018 l’Oasis des Entrepreneurs. Cet espace est dédié à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et à la protection de l’environnement.

A Niamey ce jeudi 18 janvier, a ouvert ses portes,l’Oasis des entrepreneurs, une structure multiforme de travail collaboratif dédiée aux entrepreneures et au développement durable. Elle entend sensibiliser sur les enjeux de la protection de l’environnement comme la valorisation des déchets au Niger.

Cet espace sera un lieu d’échanges et d’appui aux femmes porteuses de projet visant ainsi l’autonomisation économique. La cérémonie d’inauguration a été rehausséepar la pré- sence de la Première Dame, de l’Ambassadeur de France au Niger, des représentants de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Niger, de M. Alphadi, des parlementaires, d’officiels de Veolia et de SEEN.

Plusieurs allocutions ont été prononcées dont le mot de bienvenue du Directeur de l’Oasis, M. Abdoul Salami Cissé, des partenaires représentant Veolia et l’Association Empow’Her.

Les ambassadeurs de l’oasis à savoir Aicha Macky, réalisatrice et Stephane Vanitel Fondateur de la Recyclerie de Paris ont dans leurs mots exprimés le privilège d’être tenir la mise en œuvre des activités de l’Oasis. Dans l’allocution officielle qu’elle a prononcée, la Première Dame, Dr Lalla Malika ISSOUFOU, a salué l’initiative et encouragé les partenaires à soutenir l’Oasis pour le développement et l’épanouissement de l’entrepreneuriat des femmes en particulier et des jeunes en général.

Ainsi, après la coupure du ruban, une visite guidée du centre a permis aux participants de découvrir et d’apprécier les locaux dédiés à ce projet. Malam Barka et son Biram ainsi que la diva Fati Mariko, deux artistes émérites, ont égaillé les participants en jouant leurs œuvres musicales empreintes des valeurs culturelles et sociales du terroir. Le bâtiment accueillant l’Oasis de Niamey pourra héberger des formations à l’innovation économique ainsi que des ateliers, conférences, projections etc.

L’oasis, qui s’inspire de la Recyclerie de Paris, utilisera des énergies vertes pour son fonctionnement et triera ses déchets. L’Association Empow’Her est en charge du volet entreprenariat et l’entreprise Veolia soutient l’ensemble du projet. Les Jeunes Volontaires pour l’Environnement participent dans ce projet sur le volet environnement à travers l’organisation des évènements en vue de faire de la sensibilisation sur la protection de l’environnement et la promotion du développement durable.

L’Oasis des entrepreneurs de Niamey, c’est des ressources à l’Infini. Soyez de l’aventure.