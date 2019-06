Inauguration Des Nouvelles Infrastructures De L’Aéroport International Diori Hamani De Niamey : Améliorer La Desserte Aérienne Du Pays Et Rendre Plus Attractive La Destination Niger

Après l’inauguration dans la matinée de l’’hôtel présidentiel Radisson Blu, le Président de la République SE. Issoufou Mahamadou a procédé dans la soirée d’hier 11 juin 2019, à l’inauguration de l’Aéroport international Diori Hamani de Niamey. La réception de l’infrastructure aéroportuaire réalisée en si peu de temps par la société SUMMA dans le cadre du contrat de partenariat public-privé, s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée Nationale ; du Premier ministre ; des présidents des institutions de la République ainsi que des membres du gouvernement ; des représentants du corps diplomatique, de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et du président directeur général de la société SUMMA.

La réception de ces infrastructures intervient dans un contexte où le Niger s’apprête à accueillir le sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, prévu à Niamey, au début du mois de juillet 2019. En inaugurant cette infrastructure aéroportuaire, le Président de la République, Chef de l’Etat S.E Issoufou Mahamadou a précisé pour l’information de l’opinion que les deux infrastructures (l’hôtel présidentiel Radisson Blu et la rénovation de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey) qui viennent d’être inaugurées n’ont entrainé aucun endettement de l’Etat. La totalité du financement a été assurée par la société SUMMA qu’il convient d’ailleurs de saluer non seulement pour avoir financé totalement ces investissements, mais aussi pour avoir tenu le délai. « La société a tenu son engagement sans lequel on n’aurait pas pu remplir nos engagements pris au niveau de l’Union Africaine. Ces investissements font que la compétitivité de la ville de Niamey et sa capacité à accueillir des événements internationaux se sont renforcées. Sur le plan du transport aérien, Niamey va être un hub aérien pour la sous-région afin que nous puissions rentabiliser les investissements qui ont été réalisés. La réalisation des infrastructures ne constituent qu’une étape dans l’évolution de nos rapports avec la République sœur de Turquie. Au-delà des investisseurs privés qui viennent investir au Niger comme la société SUMMA, nous avons une coopération très forte et solide avec l’Etat turc qui intervient dans beaucoup de domaines du programme de Renaissance en l’occurrence la santé ; le secteur de l’eau ; l’éducation etc. C’est dire que dans l’avenir cette coopération va s’amplifier pour intéresser d’autres domaines », a dit le Chef de l’Etat.

Pour le ministre des Transports M. Karidjo Mahamadou, la date du 11 juin 2019 comptera parmi les épisodes grandioses de l’avancée de notre pays et de son peuple dans sa marche pour le développement et l’émergence économique. Les travaux programmés dans la convention sont entre autres : la construction et l’équipement d’une nouvelle aérogare passagers à deux niveaux (R+1) avec accès d’un niveau à l’autre à travers des escaliers mobiles, escaliers fixes et ascenseurs ; la rénovation de l’ancien terminal avec un centre médical et un centre directeur des opérations d’urgences ; la réhabilitation de l’aérogare fret ; l’extension de l’aire de stationnement gros porteurs et la construction de voies de circulation ; le prolongementde la piste de huit cents (800) mètres ; la rénovation des chaussées aéronautiques et le renforcement de l’aire de mouvement ; la construction et l’équipement d’un nouveau pavillon présidentiel disposant d’une aire de stationnement pour deux (2) avions gros porteurs, d’un parking automobile et une voie d’accès dédiée à la RN 1 et l’aménagement des salons officiels.

Ainsi, 11 mois après la pose de la première pierre, la société SUMMA vient de tenir son engagement en réalisant toutes les travaux prévus dans le cadre de la première phase du contrat. En outre la complexité de la réalisation d’une telle infrastructure, a dit le ministre des Transports réside dans le fait qu’il fallait concilier en permanence l’exigence d’exécution des travaux dans des conditions de rendement et de sécurité optimales aux contraintes de maintien d’une activité aéronautique sur la plateforme et ce, sans déroger aux normes exigées par l’OACI. « Pas un seul incident ayant un impact sur la sécurité des vols n’a été enregistré depuis le début des travaux, et pas une seule fermeture de l’aéroport n’a été enregistrée malgré les gigantesques travaux en cours. Ce résultat est le fruit d’une synergie dynamique et efficace entre les responsables de l’Agence nationale de l’aviation civile du Niger ; ceux de la délégation des activités aéronautiques nationales du Niger, de l’ASECNA, de la société SUMMA, de leurs collaborateurs et également de tout le personnel de la régie d’assistance en escale de l’époque. Par ailleurs, toutes les commodités qu’offre désormais l’aéroport international Diori Hamani de Niamey participent de l’amélioration de la desserte de notre pays » a expliqué M. Karidjo Mahamadou. Dans cette optique, le ministre des Transports a précisé que le gouvernement a signé 33 accords aériens bilatéraux et un accord aérien multilatéral dans le cadre du marché unique du transport aérien en Afrique. Le ministre Karidjo devait aussi s’adresser au gouverneur et au maire central de la Ville en leur demandant de prendre soin de cette belle infrastructure.

Auparavant, le président directeur général de la société SUMMA, M. Selim Bora qui a été d’ailleurs reçu la reconnaissance du Niger à travers une médaille l’élevant au grade de commandeur dans l’ordre du mérite du Niger, a trouvé le mot juste en disant merci au Président Issoufou pour cette distinction. Dans le même ordre le président de la République de Turquie a adressé officiellement un message écrit de félicitation à son homologue du Niger tout en s’excusant de n’avoir pas assisté à l’inauguration de ces infrastructures en raison des élections municipales qui se dérouleront le 23 juin 2019 à Istambul.

Quant au directeur régional adjoint de l’OACI, M. Prosper Zo’oMinto’o, il a relevé que ces nouvelles infrastructures permettront notamment à l’aéroport de Niamey de jouer pleinement son double rôle de plateforme aérienne internationale parfaitement en harmonie avec les plans régionaux de navigation aérienne et d’instrument de développement de l’économie nationale.

Une visite guidée de ces nouvelles installations aéroportuaires a permis au Chef de l’Etatde mesurer l’ampleur du travail accompli dans les règles de l’art.

Par Hassane Daouda(onep)