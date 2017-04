Inauguration officielle de la Centrale électrique 100 MW de Gorou-banda: le Président s’engage a réaliser d’autres grands projets avant la fin de son mandat

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou a coupé hier matin le ruban symbolique, marquant officiellement la mise en service de la centrale électrique de 100MW Gorou Banda est désormais opérationnelle. Cette cérémonie grandiose a vu la participation du 1er Vice-président de l’Assemble Nationale ; du Premier ministre, Chef du gouvernement ; des présidents des institutions de la République ; de plusieurs personnalités de haut rang et d’un public nombreux.

La matérialisation de cet important projet est intervenue au moment où l canicule a atteint son paroxysme à Niamey et le délestage devenu monnaie. Tout a été mis en œuvre pour que la journée soit mémorable, série d’animations culturelles et artistiques et fête du 1er anniversaire de l’investiture du Président de la République, Chef de l’Etat au titre de son second mandat. Lancé le 4 avril 2013, Gorou Banda est un projet de grande futuriste qui s’inscrit dans le cadre de la politique de l’indépendance énergétique de notre pays.

Après avoir procédé à la coupure du ruban symbolique, le Président Issoufou et sa délégation ont effectué une visite guidée au niveau du poste complémentaire de la centrale ; la salle de contrôle, etc. Répondant aux questions de la presse, le Président de la République, Chef de l’Etat a notamment souligné que la centrale électrique de Gorou-banda est un projet structurant pour l’économie de notre pays.

La mise en service permettra certainement de réduire les coupures intempestives que connaissent les populations de Niamey et ses environs. « C’est un pas important vers la couverture des besoins en énergie au-delà de Niamey à l’ensemble du Niger. Cela veut dire que nous avons d’autres ambitions et d’autres projets. Dans le pipeline, nous avons le projet de Kandadji. Notre objectif est de voir ce projet inauguré avant la fin de mon second mandat. Toujours sur le plan énergétique, nous avons aussi le projet de Salkadamna.

Nous avons soumis également d’autres projets de centrales hydro-électriques pour financement dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. Je voudrai profiter de cette occasion pour dire que toutes les promesses que nous avons faites dans le cadre de ce second mandat vont être tenues comme l’ont été les promesses faites pendant le premier mandat. Le programme de renaissance acte I a été exécuté à plus de 93%, c’est une belle performance. Et nous avons l’ambition d’exécuter le programme de renaissance II à la même hauteur’’ a souhaité le Président de la République.

Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l’Energie Mme Moumouni Amina a indiqué que les Programmes de Renaissance I et II témoignent des ambitions affichées pour le secteur de l’énergie. Après Gorou Banda est attendu l’avènement d’autres grands projets dont le barrage hydro-électrique de Kandadji et la centrale thermique à charbon de Salkadamna.

Viennent ensuite d’autres projets destinés à renforcer le réseau de transport de l’énergie électrique à savoir : la construction des lignes 132 KV SORAZ-Zinder et Maradi-Malbaza dont les installations sont pratiquement achevées et mises en service ; la réalisation de la ligne 330 KVA dorsal nord Birni Kebbi-Niamey ; Zabori-Malanville et Niamey-Ouagadougou qui permettra l’intégration de notre pays dans le système d’échange d’énergie électrique à l’échelon de la CEDEAO.

Cette première phase du projet de 80 MW est réalisée sur financement de l’Etat du Niger avec le concours de la Banque Ouest Afrique de Développement (BOAD) et de la Banque islamique de développement (BID). Aussi, le projet comprend deux composantes majeures à savoir : la centrale et les postes et lignes d’évacuation de l’énergie produite. Les travaux de la centrale ont été exécutés par la société chino-hydro ; tandis que la construction des ouvrages d’évacuation d’énergie est réalisée par la société TBEA. S’agissant de l’assistance technique dans le contrôle et la supervision de tous ces travaux, elle a été assurée par le cabinet d’ingénieur conseil Fichtner.

Pour sa part, le Ministère de l’Energie a mis en place au sein de la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC), l’agence d’exécution du projet pour la coordination et la gestion globale du projet. La centrale contribue à la satisfaction de la demande sans cesse croissante des populations de la zone du fleuve. Et d’ores et déjà, le financement de la deuxième tranche de 20 MW est obtenu avec la production solaire photovoltaïque à hauteur de 30MW » a affirmé Mme Moumouni Amina.

Elle a enfin rassuré les populations affectées par la construction des lignes d’évacuation que le processus de leur indemnisation suit son. Pour le gouverneur de la région de Niamey M. Hamidou Garba , Gorou-banda va contribuer certainement à améliorer les conditions de vie et de sécurité de ces mêmes populations. Aujourd’hui plus qu’hier, le problème de l’électricité est devenu un calvaire pour les populations de Niamey qui ne savent plus à quel saint se vouer, étant permanemment en proie aux délestages intempestifs aussi bien au niveau des ménages qu’au niveau de l’administration.

Cette situation que chacun de nous a eu à gérer avec la patience requise trouvera à partir d’aujourd’hui, j’en suis convaincu son épilogue avec l’inauguration et la mise en marche de la centrale de Gorou-banda qui intervient à cette période de fortes températures.

La réalisation de la centrale électrique de Gorou-banda apportera sans doute une plus-value à la modernisation de notre capitale Niamey’’.