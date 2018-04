Inauguration, par le Chef de l’Etat, du 3ème échangeur de Niamey, appelé « Echangeur Diori Hamani »

Le majestueux ouvrage dévoile enfin sa face Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou a procédé hier à l’inauguration du 3ème échangeur de Niamey, auquel il a été donné le nom de Diori Hamani, le père de l’indépendance du Niger.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, SE Ousseini Tinni, du Premier ministre, SE Brigi Rafini, du Haut représentant du Président de la République, M. Seyni Oumarou, des représentants des institutions de la République, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, du représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement et de plusieurs invités civiles, militaires ainsi que des populations de Niamey.

Pour rappel, les travaux de construction de l’échangeur Diori Hamani ont été officiellement lancés par le Chef de l’Etat le 26 juin 2015 pour un délai d’exécution de 27 mois. Après la coupure du ruban inaugural, le Président de la République, Chef de l’Etat s’est réjoui de procéder à l’inauguration de cette importante infrastructure.

« Je voudrais vous dire combien je suis heureux de présider la cérémonie d’inauguration de « l’Echangeur Diori Hamani » ; cette infrastructure immortalise le nom d’un grand homme d’Etat », a-t-il déclaré. La réalisation de cet ouvrage vient s’ajouter à d’autres comme l’Hôpital Général de Référence, la centrale thermique de Gorou Banda, l’échangeur Mali Béro, l’échangeur du rond point des martyrs, la route Goudel-Tondibiya, Boulevard Tanimoune et beaucoup d’autres réalisations non visibles par exemple les infrastructures scolaires, sanitaires dans la ville de Niamey, a rappelé le Président de la République.

Il faut dire que d’autres projets sont en cours. C’est le cas en particulier du renforcement de l’éclairage public de la ville de Niamey. Certains projets sont programmés. Il s’agit entre autres de la modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani et sa grande voie d’accès qui mène à la ville de Niamey, ainsi que le renforcement de la capacité de production d’eau potable dans la ville de Niamey.

Il y a également le troisième pont « Seyni Kountché », l’aménagement de la corniche, les projets d’infrastructures hôtelières à la place actuelle de la Direction Générale de la Douane à l’occasion du sommet de l’Union Africaine UA2019. « Nous avons également un nouveau projet de construction de palais des congrès. Ce sont des centaines de milliards qui ont été investis dans la ville de Niamey et d’autres viendront. La ville de Niamey se modernise, change de visage. De plus en plus, Niamey va mériter son nom ; « Niamey Nyala » ou Niamey la coquette », a déclaré le Chef de l’Etat.

Quant au représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), il a indiqué dans son discours que, le coût total hors taxe du projet de construction de l’échangeur Diori Hamani est de 49 milliards 901 millions financé partiellement par la BOAD à hauteur de 15 milliards de FCFA et le complément du financement a été mobilisé par des banques commerciales dans le cadre du mandat d’arrangement confié à la BOAD par l’Etat du Niger.

« Le montant cumulé des engagements de la banque dans le domaine des infrastructures de transport dans le pays est de 523 milliards », a-t-il déclaré. Pour le représentant de la BOAD, les performances attendues du secteur routier ne seront atteintes que, si les dispositions sont prises pour assurer l’organisation et le financement de l’entretien des infrastructures réalisées.

Dans ce domaine a-t-il apprécié, le Niger a pris des dispositions en mettant en place la CAFER.

Le représentant de la BOAD a enfin réaffirmé la disponibilité de leur institution à accompagner le gouvernement nigérien dans dans la réalisation du PDES. Pour le ministre de l’Equipement, M. Kadi Abdoulaye, l’opinion nationale et internationale témoigne de l’engagement et la détermination du Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou dans la réalisation d’importantes infrastructures routières et de modernisation des villes constituant sans nul doute l’une des réponses les mieux adaptées aux problèmes de développement.

« Conformément à votre programme de la Renaissance, il a été réalisé des multiples projets dans la région de Niamey. En ce qui concerne le présent échangeur, il est accompagné de plusieurs composantes dont entres autres ; l’aménagement de 6,4 km de voirie, l’échangeur avec trois niveaux au rond point Katako avec un passage sous-terrain, des ponts, l’aménagement du canal Gountou Yena, l’équipement socioéducatif, la construction de 4 passerelles pour piéton, l’aménagement des parkings.

Le financement de la construction de l’ouvrage est assuré par la BOAD, la BOA-Niger et l’Etat du Niger. Les travaux ont été exécutés par l’entreprise SATOM pour un délai de 27 mois. Le Ministre Kadi Abdoulaye a félicité enfin les différents acteurs du chantier à savoir les cadres de l’administration, ceux de l’entreprise et de la mission de contrôle pour avoir respecté rigoureusement les normes techniques et le délai contractuel.

Le ministre de l’Equipement a ensuite évoqué les chantiers en cours d’exécution à Niamey. « Ce chantier réalisé en pleine agglomération a eu des impacts différents sur les populations riveraines. C’est le lieu de rappeler que le processus d’indemnisation des biens des personnes impactées suit son cours conformément aux textes en vigueur », a-t-il précisé avant de remercier, au nom du gouvernement, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans son développement.