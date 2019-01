Indice de perception de la corruption 2018 : le Niger classé 114ème, selon TI…

le Niger avec 34 point sur 100 est classé 114ème sur 180 pays selon l’indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International, a appris l’Agence Nigérienne de Presse (ANP) mercredi auprès de la section nigérienne de l’ONG internationale anti-corruption.

Le Niger qui partage ce rang avec l’Ethiopie et l’Equateur avec un score de 34 sur 100 gagne 1 point par rapport à son score de 2017 mais recule de deux rangs dans le classement.

L’Afrique enregistre les plus faibles scores avec une moyenne de 32 derrière l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (35 points) tandis que l’Europe occidentale affiche le score le plus élevé avec une moyenne de 66.

Danemark et la Nouvelle Zélande arrivent en tête, accumulant respectivement 88 et 87 point/100.

L’ONG juge qu’une analyse croisée incorporant des données sur la démocratie dans le monde montre qu’un lien existe entre corruption et santé démocratique, estimant que ‘’les démocraties bien établies’’ obtiennent en moyenne un score de 75 points contre 49 pour ‘’les démocraties imparfaites’’, 35 pour ‘’les régimes hydrides à tendance autocratique’’ et 30 pour ‘’les régimes autocratiques’’.

Transparency International lance un appel à tous les gouvernements à renforcer les institutions chargées de maintenir l’équilibre des pouvoirs, et contre pouvoirs politiques et veiller à ce qu’elles puissent fonctionner sans subir de pressions ; de combler les écarts au niveau de la mise en œuvre de la législation des pratiques et l’application des normes destinées à la lutte contre la corruption.

TI appelle les gouvernements à soutenir les organisations de la société civile qui sont un relais en matière politique et assurent le suivi de la dépense publique en particulier au niveau local.

Elle encourage les gouvernements à soutenir les médias libres et indépendants et garantir la sécurité de journalistes de telle sorte qu’ils puissent travailler sans faire l’objet d’intimidation ni de harcèlements.

Par Agence Nigerienne de Presse