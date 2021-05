Inédit, le Président Bazoum voyage en train et en voiture.

Depuis ce matin, le voyage officiel en Europe du Président de la République, Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Le poste de Rabani Harouna, un compatriote vivant à Bruxelles et militant farouche de Lumana, parti d’opposition est largement commenté. En effet, selon ce compatriote, « un fait rarissime s’est produit à Bruxelles. Et mon honnêteté intellectuelle m’oblige à en parler : pour se rendre à Bruxelles et contrairement à ce dont notre communauté est habituée, Bazoum avec une délégation très limitée, est venu et reparti par le train ! Paris-Luxembourg en train, Luxembourg-Bruxelles en voiture et Bruxelles-Paris en train.

Par ce geste, au-delà d’une nette démarcation, le trésor public est sauvé d’un saignement en kérosène, droits de survole d’espaces aériens, frais de parking d’avion, mobilisation de polices locales, sans compter les nuitées d’hôtels de luxe pour une délégation pléthorique que nous avions connue.

Pour ceux qui connaissent Rabani Harouna, ils savent bien que ce n’est pas un laudateur, encore moins un de ses guristes à la recherche d’une pitance. Il a simplement rapporté les faits et gestes d’un nouveau dirigeant qui veut instaurer une bonne gouvernance à la tête de ce pays.

Le Président Mohamed Bazoum après avoir supprimé certains postes inutiles et budgétivores, après avoir lancé l’opération ba sani ba sabo, compte imprimer sa marque à la tête de ce pays.

L’orthodoxie financière, le contrôle rigoureux des deniers publics sont désormais les maitres mots du Président Bazoum. Les dépenses ostentatoires, les voyages inutiles avec une cohorte de courtisans n’ont plus droit de cité.

Comme il l’avait réaffirmé lors de son discours d’investiture, le Président Mohamed Bazoum veut donner le bon exemple aux Nigériens, « Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l’exemple en ne tolérant d’aucune façon le principe de l’impunité.

La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance qui nous lie au peuple ».

Aujourd’hui, il a délaissé le grand luxe du Mont Greboun pour continuer ses voyages officiels en train et en voiture en Europe, demain il vous surprendra par d’autres politiques plus hardies pour la grandeur du Niger.

Par Namalka Bozari (Contributeur Web)