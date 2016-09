Innovation scientifique : Un jeune nigérien crée  »Les Héros du Sahel », un jeu vidéo aux couleurs du Sahel

Le Directeur de l’agence MOGMedia Design, M. Housseyni Issa Mahaman Sani, âgé de 24 ans, vient de concevoir un jeu vidéo 100% »made in Niger ». Intitulé »Les Héros du Sahel », ce jeu est conçu pour trois types de plate-forme que sont les téléphones androïdes, les ordinateurs et le Nintendo Wii.

»Ce jeu, m’a pris six mois de labeur et aucun investissement financier. Je l’ai finalisé le 26 août 2016. Il détient sa source de la bande dessinée « Shamsou, le guerrier soleil », que j’ai également élaborée. Il s’agit là d’un héros national qui utilise l’énergie solaire pour combattre les méchants et son bouclier a la forme de la croix de Tahoua », précise entre autres, le jeune concepteur.

Il explique que son jeu »Les Héros du Sahel » met en scène un seul personnage. Tout au long de l’aventure, qui est constitué de quatre (4) étapes, et on se sent vraiment dans une campagne nigérienne. D’abord, la musique d’animation est typique au terroir, car produite par Mamane Malam Barka. En outre, les villages portent autant des noms Haoussa que Zarma. Quant au personnage principal, ses habits sont aux couleurs du drapeau de notre pays. Le jeu en question s’adresse à toutes les catégories d’âge. Actuellement, seule la version démonstrative est accessible gratuitement sur le compte facebook de son entreprise »MOGMedia Design ». Cependant, d’ici 2017, la version finale sera disponible et commercialisée.

M. Housseyni Issa Mahaman Sani soutient que sa détermination provient de son irrésistible envie de démontrer qu’il est aussi possible de créer au Niger des produits relevant du secteur du divertissement électronique. »Nous avons rencontré des obstacles et, nous n’avons pas reçu une adhésion totale à nos débuts. Néanmoins, notre produit final démontre que tout est possible avec la détermination », affirme le directeur de MOGMedia Design.

Par ailleurs, Mahamane Sani Housseyni Issa a créé son entreprise il y a environ deux (2) ans de cela, avec un capital de trois cent mille (300 000) Francs CFA.

Il offre des services dans le domaine des multimédias, de l’animation, de la programmation, du web design et des jeux vidéo. En 2015, MOGMedia Design disposait de deux (2) employés, mais elle est passée à huit (8) employés en 2016.

»Tout en gérant mon entreprise, je dispense également des cours de dessin à des élèves d’une école de la capitale, car le dessin m’a aussi été enseigné dès l’âge de 6 ans. Je me suis perfectionné dans l’animation en Arabie Saoudite », indique-t-il.

Quant aux prix des services offerts par son entreprise, ils vont par exemple d’un minimum de 5 000 Francs CFA pour la conception d’un logo, à un maximum de 100 000 Francs CFA. Les cartes de visite sont à 25 000 mille Francs CFA. Pour la conception des dépliants, le coût varie de 30 000 mille.

En termes de projection, il souhaite adapter ce jeu vidéo en un film d’animation. Il ambitionne en outre d’amener les jeunes Nigériens à consommer davantage les applications locales. Vous pouvez faire recours aux services de M. Housseyni Issa Mahaman Sani en le joignant via le compte »facebook » qui porte le nom »MOGMedia Design ».