Inondation à Tahoua : La Fondation Tatalin Iyalin fait un don de vivres pour les sinistrés

Le gouverneur de la région de Tahoua Moussa Abdourahmane a réceptionné, le mardi 24 juillet dernier un important don de la Fondation de la première Dame Dr Lala Malika Issoufou. Ce don constitué de vivres et de produits divers est destiné aux populations de la ville de Tahoua victimes des inondations.

A travers ce geste, la première Dame Dr Lala Malika Issoufou répond ainsi promptement à l’appel lancé par le gouverneur de la région de Tahoua pour venir en aide aux populations sinistrées des quartiers Malala, Koweit et Franco arabe victimes des inondations.

Cette donation de la fondation Tatalin Iyali est conforme à sa mission d’aider les nécessiteux. Elle est composée de 30 tonnes de Riz, 400 pièces de pagnes, 6 balles de couvertures, 2 balles d’habilles pour enfants, 10 balles de moustiquaires, 10 cartons de produits pharmaceutiques Anti paludéens, 50 cartons de dattes et un lot d’ustensiles. Selon le représentant de la fondation Tatalin Iyali M. Alio Aboubacar cette œuvre de bienfaisance fait partie des objectifs que s’est fixés la première Dame Dr Lala Malika à travers sa Fondation.

S’exprimant au cours de la cérémonie de réception, le gouverneur de la région de Tahoua M. Moussa Abdourahmane a souligné que ce don soulagera sans doute ces familles victimes des inondations avant de rappeler que la Fondation Tatalin Iyali n’est pas à son premier geste. M. Moussa Abdourahmane a rappelé que Tatalin Iyali a apporté plusieurs appuis en vivres et en produits pharmaceutiques au profit d’autres structures et couches de la population. C’est le cas du Centre mère et de l’enfant de Tahoua. « Je ne peux que remercier la première Dame et sa Fondation pour toutes ces actions de bienfaisance à l’endroit des populations du Niger en général et celles de Tahoua en particulier » a conclu le gouverneur.

Le président du Conseil régional M. Illo Adamou et celui du Conseil de ville M. Abdou Ouhou Dodo ont, au nom des bénéficiaires de cette ouvre charitable, témoigné toute leur reconnaissance à l’endroit de la première Dame Docteur Lala Malika Issoufou avant de rassurer que ce don ira directement aux bénéficiaires.