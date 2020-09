Inondations : Importante Contribution De L’APBEF-Niger Aux Populations Sinistrées

Share on Twitter

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers du Niger (APBEF-Niger) a répondu à l’appel du gouvernement pour soutenir les victimes des inondation en apportant sa contribution d’une somme de 150.670.0000 de FCFA dont un chèque de 124.500.000 de FCFA ainsi que des contributions qui ont été déjà faites en nature par la BIN à hauteur de 5.270.000 de FCFA, ORABANK pour 5.900.000 de FCFA et une donation en nature de la BOA à hauteur de 15.500.000 de FCFA.

En réceptionnant le chèque des mains du vice-président de l’APBEF-N, M. Mossi Maman Lawal, le ministre Délégué au Budget, M. Ahmat Jidoud s’est félicité de la contribution de cette association APBEF-N qui va permettre d’accompagner les efforts de l’Etat en vue d’atténuer la souffrance des populations sinistrées des inondations. Il a rappelé que l’APBEF-N a dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19 apporté un appui considérable.

Pour sa part, le ministre de l’Action Humanitaire de la Gestion des Catastrophes, M. Laouan Magagi a noté que les inondations ont occasionné d’énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Il a précisé qu’à la date d’hier ce sont 71 personnes qui ont perdu la vie, 521.000 personnes sinistrées sur l’ensemble du territoire national. Il a aussi rappelé que la région de Maradi est la plus touchée avec plus de 153.000 personnes sinistrées, tandis que la région de Niamey vient en quatrième position avec 61.000 personnes sinistrées. En outre, il a rassuré que le gouvernement est à pied d’œuvre pour apporter des réponses adéquates aux besoins des populations touchées.

Notons que le vice-président de l’APBEF-N a présenté la contribution des banques et établissements financiers. Il s’agit de 25 millions de la SONIBANK, BAGRI, 20 millions, BIA 10 millions, BANE 10 millions, BIN 10 millions FCFA, BOA, 10 millions FCFA, BSIC 10 millions FCFA, ECOBANK 10 millions FCFA, BHN 5 millions FCFA, CBAO 3 millions FCFA, BRM un million FCFA, BCN un million FCFA, CORIS BANK 500.000FCFA, SAHFI 3 millions FCFA, AL IZZA Transfert d’argent 2 millions FCFA, BNIF AFUA 2 millions FCFA, et NITA 2 millions FCFA.

Par Laouali Souleymane (ONEP)