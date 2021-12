Insécurité/Tillabery : Une base terroriste détruite par l’armée nigérienne à Dolbèl

Share on Twitter

Share on Facebook

Une victoire de plus pour les forces armées nigériennes. L’information n’a pas encore été confirmée par les autorités nigériennes sur l’exploit de nos FDS qui ont détruit une base terroriste le matin du vendredi 17 décembre 2021.

Ainsi, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, c’est une patrouille des Forces armées nigériennes qui a permis de demanteler une base terroriste à quelques km de Dolbèl, une localité qui partage la frontière du Niger avec du Burkina.

Pour l’instant ces informations font état d’un bilan provisoire de 47 terroristes tués, 4 autres capturés vivants ainsi qu’une énorme quantité d’armes saisies, deux pickups détruites, 71 motos calcinées,des caisses de munitions emportées. Malheureusement, comme on le dit dans le jargon militaire, on déplore 5 soldats tués et 03 blessés graves.

En tout cas, si toutes ces informations se précisent, on ne peut que tirer le chapeau à ces FDS qui honorent leur corps en détruisant cette horde d’individus qui empêchent aux populations de dormir paisiblement !

Par Dan Niger (Contribution Web)