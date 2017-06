Installation de bases militaires étrangères au Niger : Après les USA, la France, l’Allemagne, maintenant l’Italie

Le Niger est en proie, depuis plusieurs années maintenant, à des attaques terroristes, comme les autres pays du sahel. Il est devenu aussi l ‘objet de convoitise des grandes puissances. La cause ? Tout d’abord son emplacement ou sa situation géographique. En effet le pays est au centre des foyers de tension dans le sahel, situé à l’est de la Lybie et l’Ouest du Mali, il constitue un carrefour pour le trafique des armes et autres stupéfiants illicites.

En suite l’engagement de son président dans la lutte contre le terrorisme, lequel lui a d’ailleurs valu le prix Mandela de la paix et aussi de nombreuses autres distinctions dans le monde dont la dernière en date est son invitation au sommet du G7, réunissant les 7 pays les plus puissants du monde, qui s’est tenu du 27 au 28 mai 2017 en Italie.

Enfin nous pouvons parler de récolonisation du Sahel, qui passe par le contrôle de la zone désertique. Revenons sur le second point, concernant l’engagement du président Issoufou Mahamadou, rappelons que sous son règne, Paris à prépositionné depuis 2014 des drones à Niamey et dispose aussi d’une base avancée à Madama (nord-est du Niger), à 200km de la Libye, zone stratégique pour les groupes terroristes et les trafiquants de drogue.

Les Etats-Unis d’Amérique ont aussi une base militaire à Agadez (Nord Niger) et une autre à Niamey, d’où décollent ses drones MQ-9 Reaper. Comme c’est une course d’influence qui se joue, en octobre 2016 l’Allemagne réclame aussi sa part et s’en sort avec une base aérienne soi-disant d’appui à la mission onusienne au Mali (MINUSMA) qui est en construction près de la capitale.

Les nigériens pensaient qu’avec autant de bases mil itai res étrangères dans le pays le président allait s’en contenté, mais c’était mal connaitre » l’ambassadeur » de la paix. Etant invité de marque au sommet du G7, Mr le président donne son autorisation à l’installation d’une base militaire au Niger.

Cette foisci l’heureux élu s’appelle Italie. En ef fet dans les semaines qui viennent l’Italie aussi va déployer ses troupes pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue, puisque ayant déjà l’autorisation de Paris et Washington.

Le grand paradoxe de ces bases étrangères réside dans leur utilité. Un pays comptant trois bases étrangères et bientôt quatre de surcroît luttant toute contre le terrorisme est quotidiennement endeuillé par ces mêmes terroristes sans qu’aucune riposte ne soit observé venant de ces forces qui sont pourtant dans le pays pour ça. Toute la partie Ouest du Niger, notamment la région de Tillabéry est fait l ‘objet de plusieurs attaques les unes plus meurtrières que les autres.

Nos FDS, manquant de renseignement en temps réel, malgré les drones survolent leur territoire 24h sur 24 continuent de compté leurs morts. Les famil les et tout le pays régulièrement en deuil. Pauvre Niger.