Installation de la 3ème législature de la 7ème République

166 sur les 171 députés nationaux du Niger de la 3ème législature de la 7ème République ont officiellement été installés ce lundi 22 mars 2021 pour un mandat de cinq (5) ans.

Les cinq (5) sièges non attribués reviennent à la diaspora qui, à cause de la pandémie de la covid-19, n’ont pas été élus, car la Commission Electorale Indépendante (CENI), institution chargée d’organiser les élections au Niger n’a pas pu enrôler les Nigériens de l’extérieur. L’opposition politique n’a pas assisté à la cérémonie d’installation qui s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi Rafini, des présidents d’Institutions de la République, des membres du gouvernement et ceux du Corps diplomatique ainsi que plusieurs invités.

C’est le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale, M. Boubakar Tiémogo qui a présidé la cérémonie et il a rappelé au cours de l’installation, les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale indiquant que les travaux seront dirigés par le bureau d’âge composé du plus âgé parmi les députés et les deux moins âgés comme secrétaires parlementaires jusqu’à l’élection du Bureau de l’Assemblée.

Ainsi, M. Kalla Ankouraou (75 ans) est élu président du doyen d’âge, assisté de deux députés moins âgés comme secrétaires parlementaires, Mme Saida Mohamed Chaloutane et M. Ismael Issoufou Salifou.

Pour cette 3ème législature, le Parti National pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) et ses alliés ont la majorité absolue avec 129 députés. Quant à l’opposition, elle dispose de 37 députés. La spécificité de cette législature, ce qu’elle compte 42 femmes, soit la plus forte participation féminine à une assemblée nationale au Niger. Enfin, l’élection du président de l’Assemblée nationale se tiendra demain mardi, 23 mars 2021 à l’hémicycle.