Installation hier, des derniers comités techniques pour l’organisation de la conférence de l’UA Niger 2019 : Contribuer à une meilleure organisation de l’événement

Le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou, a procédé hier après-midi, à l’installation des sept comités techniques qui vont contribuer à l’organisation de la conférence de l’Union Africaine 2019.

La cérémonie, qui s’est déroulée à l’auditorium Sani Bako du Ministère des affaires étrangères, a enregistré la présence de la ministre déléguée, chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, du ministre conseiller spécial, Directeur général de l’Agence UA Niger 2019, du gouverneur de la région de Niamey, des présidents des comités techniques ainsi que des membres des comités techniques de l’agence UA.

Les comités installés sont les comités, media et communication, santé, Nouvelles technologie de l’information et de la communication, accueil et hébergement, transport, culture et loisirs et enfin restauration.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République M. Ouhoumoudou Mahamadou a d’abord rappelé que lors de la session ordinaire qui s’est tenue à Addis Abebba, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA a retenu le Niger pour abriter le sommet extraordinaire sur la zone de libre échange continentale africaine et de la première réunion semestrielle de l’UA et des communautés économiques régionales.

Ces rencontres seront précédées de la session ordinaire du conseil exécutif regroupant les ministres en charge des affaires étrangères et/ou de l’Intégration Africaine et des chefs des communautés économiques et régionales. Il a annoncé que le lancement officiel des manifestations entrant dans le cadre de ce grand rendez-vous africain est prévu pour le 15 juin 2019.

En décidant d’accueillir cette importante rencontre dédiée à l’Afrique et à son processus d’intégration et de développement économique et social conformément à l’esprit de la vision 2063 de l’UA, le Niger vise aussi à accroitre sa visibilité sur la scène africaine et internationale, à renforcer son action diplomatique et à permettre aux opérateurs économiques de tirer les retombées de cet événement. Il a par ailleurs notifié qu’à l’issu de cette conférence Niamey sera dotée d’un aéroport, d’une voie express, de plusieurs hôtels, villas et appartements de grand standing ; etc.

Le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République a indiqué que ces comités, ont en charge d’actualiser le volet du cahier des charges de la conférence ; élaborer et mettre en œuvre le plan d’actions du volet du cahier des charges ; organiser des actions de renforcement de capacité et de sensibilisation nécessaires pour les acteurs concernés ; veiller à la bonne exécution du budget alloué ; s’assurer que tous les paiements sont effectués et les pièces justificatives fournies ; collaborer avec les autres comités ; et enfin produire des rapports périodiques d’activités.

« Au regard de l’importance de cet évènement, il est nécessaire de favoriser la mobilisation de toutes les forces vives de la nation »a dit le ministre Ouhoumoudou Mahamadou.

Précisons que chaque comité technique est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un ou plusieurs rapporteurs et des membres issus des structures en charge du domaine couvert par le comité. Il a par ailleurs notifié que ces comités techniques peuvent faire appel à des personnes ressources et au personnel d’appui en cas de besoins pour les assister dans l’accomplissement de leurs missions.

Auparavant, le ministre Conseiller Spécial, directeur général de l’Agence UA Niger 2019 M. Mohamed Saidil Moctar a attiré l’attention des membres des comités à plus d’ardeur au travail afin de faire de cet événement une réussite.

Par Rahila Tagou( Stagiaire) (ONEP)