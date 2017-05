Interview de Idriss LAOUALI ABDOU, ingénieur concepteur Karatou, une application android révolutionnaire

Allo Tamtam: Qui est Idriss LAOUALI ABDOU

Idriss est un jeune Ingénieur Logiciel. Il a effectué toute sa scolarité au Niger jusqu’au Baccalauréat au complexe L’EAU VIVE. Curieux pendant son adolescence, il s’est formé tout seul à l’informatique. Après son Bac, sa première destination fut le Maroc où il a passé 4 ans. Deux années de cycle préparatoire intégré et deux années de spécialisation.

Au cours de la quatrième année dans le cadre d’un partenariat entre son école et Telecom Bretagne, il est parti à Brest pour un stage dans le département informatique de Telecom Bretagne. Avant de partir à Brest il avait postulé pour continuer ses études en France, plus précisément à l’Institut Nationale des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse. Tout n’a pas été facile.

Aujourd’hui, Idriss est diplômé de l’INSA Toulouse et Ingénieur Chez Capgemni. Soucieux des difficultés que rencontre les jeunes bacheliers et étudiants nigériens sur les orientations, les procédures de candidatures et les bourses d’études, il a décidé de développer une application mobile. C’est ainsi qu’est née Karatou-Post Bac.

Allo Tamtam: Quels sont les objectifs de l’application? pourquoi cette appli?

Karatou-Post Bac (Karatou = étude en Haoussa) est une application qui a pour but de faciliter l’accès aux informations sur les différentes filières qui existent après le bac et les manières de candidater dans différents pays. Elle propose également des exemples de parcours et les différentes bourses disponibles.

Cette application a été développée sur la base d’expériences personnelles. Je suis parti du constat qu’aujourd’hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, les jeunes africains, les nigériens en particulier sont “addict” à leur smartphone. Par conséquent, j’ai eu l’idée de développer une application qui pourra aider beaucoup d’entre eux.

Mais dans quel domaine ? Pour quelle utilisation ? Et là, je me suis rappelé qu’après mon bac, mes camarades et moi avions eu du mal à choisir une filière pour nos études. On n’avait aucune information sur les filières après un bac scientifique et nous ne savions pas où chercher. Souvent on laissait nos parents choisir pour nous.

Par exemple, moi j’envisageais d’étudier la comptabilité comme mon père (Pourtant je ne connaissais rien à ce domaine).

Mais il m’a dit « Non ! » au vu de mon affinité avec les nouvelles technologies. J’aimais beaucoup l’informatique à ce moment là.

J’ai eu de la chance qu’il m’ait dit « NON !! » et je le remercie pour ça.

Contenu de l’appli : rubriques

L’application Karatou Post bac propose 4 rubriques:

Choisir sa filière:

Cette rubrique décrit les différentes filières possibles selon le type du baccalauréat. Pour l’instant 2 types de bac sont présentés : bac scientifique et littéraire.

Comment candidate:

Cette rubrique explique les procédures d’inscription dans plusieurs pays. Si on prend l’exemple de la France, Karatou Post bac explique la procédure de recherche de formation, du visa et donne une estimation du coût de la vie. Elle permet par exemple d’accéder directement à un site interactif qui facilite la recherche d’école et université par domaine.

Exemples de parcours:

Dans cette rubrique Karatou Post bac présente les parcours exemplaires de parcours de quelques nigériens qui ont fait leurs études à travers différents. Elle vise à donner une visibilité sur les types d’études possible et à casser certains préjugés.

Bourses d’études

Dans cette rubrique Karatou Post bac facilite l’accès à certains sites qui publient des offres de bourse.

(version android)

Allo Tamtam: Population cible : pour qui cette appli est dédiée

Karatou Post bac est destinée aux bacheliers et aux étudiants qui d’une part cherchent des informations sur les filières possibles après le bac, et d’autre part voulant se renseigner sur les procédures d’inscription dans certains pays et les bourses offertes dans le monde.

Allo Tamtam: Perspective, quelles suites à donner à cette appli? y en aura t’il d’autres?

L’application Karatou Post bac va beaucoup évoluer dans le temps In Sha Allah. Il y aura des mises à jour en fonction d’une part des retours des utilisateurs et aussi des différents partenariats qui viseront à enrichir le contenu de l’application. A cet effet, nous sommes en train de réfléchir avec le CONIF (Conseil des Nigériens de France) sur les façon d’enrichir le contenu sur la France, afin de faciliter les démarches et l’accueil des futurs étudiants nigériens qui viendront étudier en France. Cette démarche pourra s’étendre à d’autres pays.

On peut aussi envisager un partenariat avec les autorités pour afficher les bourses disponibles à l’ANAB(Agence Nationale d’Allocations et Bourses), annoncer le début de dépôt de dossier ou les résultats à long terme.

En effet, Karatou Post bac est ma première application mobile, mais beaucoup d’autres verront le jour à l’avenir In Sha Allah.

L’application Karatou Post bac est téléchargeable Appstore et Play Store.