Intronisation de Habsou Oumarou Inna du Gobir à Tibiri…

La cérémonie d’intronisation de la nouvelle Inna du sultanat de Tibiri Gobir a eu lieu ce mercredi 14 Aout à la devanture du palais de l’honorable Abdou Balla Marafa.

Du nom de Habsou Oumarou et âgée de 52 ans, la nouvelle Inna est issue d’une des grandes familles princières du Gobir, en l’occurrence Nafatawa, petite fille de Nafata.

C’est une princesse choisie par le sultan à laquelle il délègue un certain pouvoir. Inna, dirige principalement le côté des femmes, elle est la cheffe des adeptes de ‘’Bori’’ et joue un rôle très important dans la vie sociale de la communauté. Inna est détentrice d’un pouvoir et son rang lui permet de saluer le Sultan debout sans se courber.

Tout comme le fait nouveau sultan fraichement élu, Inna aussi doit frapper le tambour à 12 reprises. Après la cérémonie d’intronisation, Inna séjournera 7 jours dans une case avant d’intégrer sa nouvelle maison de fonction. Là aussi c’est une autre cérémonie qui marquera l’évènement.

Selon M. Habou Magagi, historien du palais du sultan, la Inna du Gobir est choisie parmi les grandes familles que sont Jangorzawa, Yacoubawa, Gomkawa, Nafatawa.

Cette cérémonie a été rehaussée de la présence des autorités régionales, des ressortissants du Gobir et une forte délégation venue du Nigéria voisin.

Par Agence Nigérienne de Presse