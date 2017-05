Intronisation du chef Hima Souley : Malgré son interdiction

C’est ce qu’on appelle un véritable passage en force. Ils étaient loin, très loin, toutes ces grandes figures politiques et les représentants du gratin de Niamey à imaginer qu’ils participaient à une cérémonie interdite ce dimanche 30 décembre 2012 pour l’intronisation de Hima Souley à la chefferie de Belandé Kaina.

Le litige sur la chefferie de Belandé est loin d’être complètement réglé et toute la procédure pour son annulation est en encore en cours. Saisi de la situation sur les préparatifs de l’intronisation de Hama Hima Souley comme chef de Belandé Kaina pour le dimanche 30 décembre 2012, le ministre de l’intérieur a envoyé un message radio destiné au gouverneur de la région de Dosso pour interdire les festivités. Le message émanant du Ministre de l’intérieur visait précisément à surseoir à cette cérémonie, le temps que tous les recours en instance soient définitivement réglés.

Voilà le contenu du message n°1276/MI du 28 décembre 2012 ; « Vous instruit de surseoir à la cérémonie d’intronisation du chef de village de Bélandé Kaina en attendant la conclusion des recours introduits au médiateur de la République et les résultats de la médiation entreprise par l’association des chefs traditionnels du Niger pour ramener la sérénité dans ledit village ». Il faut dire que entre temps Hima Souley avait engagé des grosses dépenses et convié toute la haute société de Niamey à qui des invitations ont été envoyées. Le tapage médiatique était aussi goupillé avec l’implication de toutes les chaînes des médias et de la presse.

Quand le message radio était tombé, il était difficile de démonter les préparatifs de ce qui allait être une gigantesque fête pour l’intronisation d’un chef de village. Qu’est ce qui s’est passé entre temps, dans l’intervalle du 28 décembre 2012 à la veille de la cérémonie ? Intenses coups de fil, ballet de tractations et conciliabules, Hima Souley, a sauvé sa fête. Il a réussi son coup de force et tous les patrons politiques rassemblés ce matin du 30 décembre ignoraient que la manifestation était interdite. Il y avait des membres du gouvernement, des députés nationaux, des chefs des partis, des chefs d’institutions de la république.

La chefferie de Bélandé a introduit des recours pour obtenir l’annulation de l’élection de Hima Souley comme chef de Bélandé Kaina, un hameau détaché de Bélandé et qui a été érigé en village administratif. Le 14 mai 2012 a eu lieu l’élection du chef de village de Bélandé qui regroupe quatre quartiers ou hameaux à savoir Zarmey, Maourey, Dabba Banda et Bélandé Kaina. Trois jours auparavant, c’est-à-dire le 11 mai 2012, le hameau de Bélandé Kaina avait été érigé en village. Ce qui a fait dire à certains que cette opération était liée à l’échec de Hima Souley à pouvoir être candidat à la chefferie de Bélandé.

Bélandé Kaina a été érigé en village et le 15 juillet 2012, ce petit hameau organisait l’élection gagnée par Hima Souley qui dit être le huitième chef du village de Bélandé Kaina devenu depuis son élection Bélandé Bossado. Pour les habitants de Bélandé, Bossado n’a jamais existé. Dans une intervention qu’il a faite en marge de la cérémonie le nouveau chef a parlé de sept chefs de village qui l’on précédés. Du côté de Bélandé toutefois on note que après investigation seules deux personnes sur la liste évoquée par Hama Hima Souley ont existé, mais il s’agit de simples paysans qui n’ont jamais été chef d’un village.

C’est très compliqué pour Hama Hima Souley, mais il a réussi au moins la prouesse d’avoir organisé une gigantesque fête malgré son interdiction.