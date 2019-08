Investiture du Président élu de Mauritanie : Arrivée mercredi à Nouakchott de SEM Issoufou Mahamadou…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé mercredi en fin d’après-midi, 31 juillet 2019 à Nouakchott où il prendra part jeudi, 1er août 2019, à l’investiture du Président élu de la République Islamique de Mauritanie, SEM Mohamed Ould Ghazouani.

A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à la passerelle de l’avion présidentiel par le Président sortant de Mauritanie, SEM Mohamed Ould Abdel Aziz.

Après les honneurs militaires qui lui ont été rendus, SEM Issoufou Mahamadou a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue mauritanien au salon d’honneur de l’aéroport.

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M. Bazoum Mohamed, Ministre d’Etat, Ministre de l’’intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.

Source: Présidence de la République