Invitation du Collectif des Nigériens de la Diaspora (CND) à un Débat Public sur l’Application Zoom…

La campagne électorale pour les prochaines élections présidentielles commencera le 5 décembres 2020 et jusque-là nous constatons que beaucoup d’électeurs ont le sentiment de ne pas connaitre les différents candidats et leurs programmes politiques.

A cet effet, le Collectif des Nigériens de la Diaspora (CND) a l’honneur d’inviter tous les candidats en lice pour l’élection présidentielle prochaine à participer à un débat électoral sur les enjeux majeurs de développement socio-économique.

Il sied de rappeler que le CND est un regroupement de la diaspora nigérienne des différents continents (Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe) qui a pour but non seulement de défendre les intérêts de la diaspora nigérienne de contribuer au développement socioéconomique, mais aussi de défendre les droits humains et les acquis démocratiques.

Nous prions les candidats Présidentiels de participer à cette rencontre-débat autour de nombreux invités sur l’application zoom pour discuter de leurs programmes, des projets de société de leurs partis politiques et de leurs ambitions pour le Niger autour de la thématique :

« Appel à la paix et à l’Apaisement », à partir de laquelle, nous voudrions aborder les questions suivantes :

Les Élections libres transparentes et inclusives

Les Institutions de la République

La Cohésion Sociale

Les langues retenues pour ce débat sont le français et au moins une des langues nigériennes choisie par le candidat. Par cette initiative, nous souhaitions mieux connaître les positions des candidats et contribuer

à les faire connaitre aux Nigériennes et aux Nigériens, car chaque membre du CND ou de la Diaspora est un Ambassadeur potentiel qui pourra passer leurs messages partout au Niger.

Cette rencontre est prévue du 5 au 25 Décembre 2020 entre 17:00 et 19:00, heure de Niamey. Pour choisir la date qui leur convient le mieux les candidats Présidentiels intéressés sont priés de nous contacter par email :

Email : collectif.diaspora.niger@gmail.com Tel : 00447736568558 ou 0033636050904

En espérant qu’ils accepterons cette invitation démocratique et Républicaine, nous les remercions à l’avance de leur intérêt et nous nous tenons à leur disposition pour plus d’amples renseignements concernant cet événement historique.

Londres, le 02 Decembre 2020



Pour le CND Le Coordonnateur Abdoul Kader Amadou Mossi