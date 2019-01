Issaka Issaka de Dosso champion national 2018

Kadri Abdou dit Issaka Issaka de Dosso a remporté ce Jeudi le sabre national, 3ème sacre, en terrassant à l’arène de Tillaberi (ouest) son co-équipier Noura Alassane, donnant à son équipe le 5ème titre national.

Pour la première fois, le carré d’as du championnat est occupé par des lutteurs d’une même écurie.

Outre le sabre, le nouveau roi de l’arène a reçu un cheval harnache, un chèque de 10 millions de Francs CFA et divers cadeaux

Durant une semaine, les compétitions ont mis aux prises les huit régions pour la phase éliminatoire en raison de 10 lutteurs par équipe. Par la suite, les invaincus se sont affrontés pour les phases finales.

La région de Dosso avait inscrit son nom au palmarès national en 1976, 1979, 2015 et 2016.

La région la plus titrée est Maradi avec 10 sabres, suivie de Tahoua et de Zinder.

La prochaine édition de lutte, la 41 ème est prévue en fin de cette année à Maradi (centre).

Les compétitions de lutte avaient été instituées en 1976 comme vecteur de brassage, de saine émulation et de valorisation de la culture nationale.

Par Agence Nigerienne de Presse