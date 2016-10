« Je fonde l’espoir que vous apporterez votre appui déterminé dans l’exécution du programme pays du Niger pour un développement industriel inclusif et durable », déclare SEM Brigi Rafini

« Chers Invités ;

Mesdames et Messieurs;

Le Niger a connu une période où le secteur industriel était florissant et de grande qualité. Des villes comme Zinder et Niamey, mais surtout Maradi, avaient des installations industrielles qui faisaient la fierté de notre peuple. Mais depuis un certain temps, avec la crise économique ambiante, l’unification des marchés notamment dans le cadre des institutions communautaires comme l’UEMOA et la CEDEAO, le secteur industriel du Niger tourne au ralenti.

Mais depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République a instruit le gouvernement pour la revitalisation du secteur industriel. Cette volonté politique du Président de la République s’est traduite par la création d’un Ministère en charge de l’industrie dans le dernier gouvernement. A cela s’ajoute un certain nombre d’actions inscrites dans le plan quinquennal 2016-2021, actions dont je citais dans la Déclaration de Politique Générale : l’amélioration du cadre législatif ; l’encouragement à la mise en valeur des produits agro-sylvo-pastoraux ; la mise en place d’instruments de financement.

La table ronde des partenaires techniques et financiers sur le programme de coopération technique entre le Niger et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) constitue sans doute une opportunité de renaissance du programme pays de notre pays pour le développement industriel.

Je voudrais donc saluer la contribution de l’ONUDI et son engagement à nos côtés dans la formulation de ce programme, qui constituera un maillon important dans la chaîne de création de richesses dans notre pays.

Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement nourrit de grandes ambitions pour le secteur industriel qui est un des leviers de croissance dans notre pays au même titre que les mines, le pétrole, le commerce et la promotion du secteur privé.

Dans la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement adoptée par les députés, le 10 juin dernier, j’ai annoncé ces ambitions auxquelles je faisais allusion tantôt, et qui se traduiront par l’élaboration d’une politique industrielle nationale en cohérence avec les politiques industrielles de la CEDEAO, de l’UEMOA et des autres initiatives africaines ainsi que la promotion du droit de propriété industrielle et de l’investissement industriel.

Le Gouvernement s’est engagé à encourager la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et à poursuivre la réalisation de tous les chantiers industriels en cours dans le pays. Ces engagements s’adossent sur un potentiel agro¬pastoral et minier pertinent qui permettra de créer une base industrielle solide et diversifiée, susceptible d’impulser et d’entretenir une forte croissance économique du pays.

Cette politique doit être soutenue par la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques nécessaires à la construction d’une économie moderne véritable et ce, conformément au Programme de Renaissance du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence ISSOUFOU MAHAMADOU. C’est ce qui justifie les programmes en cours de réalisation dans ces secteurs mais aussi le rétablissement de la planification et le développement du mécanisme du Partenariat Public-Privé.

En outre, des actions fortes ont été engagées pour davantage améliorer les conditions d’exercice des entreprises avec notamment la révision du code des investissements et l’adoption d’un Programme de Restructuration et de mise à niveau de l’Industrie du Niger.

Mesdames et Messieurs,

II y a des défis qui plombent le développement du secteur industriel, au nombre desquels le défi de la concurrence suite à l’unification des marchés dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO et le défi de la libéralisation des échanges internationaux.

Je reste convaincu que la mise en œuvre du programme pays pour le développement industriel du Niger contribuera, de manière significative, à relever les défis cités tantôt parce qu’il est en cohérence avec nos stratégies de développement notamment le Plan de Développement Economique et Social et l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens).

Mesdames et Messieurs,

Le programme pays, appuyé par l’ONUDI à la demande du Gouvernement, permettra de faire bénéficier au Niger d’une nouvelle initiative de l’ONUDI en partenariat avec la FAO et le FIDA, intitulée «Initiative pour le Développement de l’Agri business et des Agro-industries en Afrique».

Ce programme constitue également une réponse aux recommandations de la stratégie ONUDI des Pays les Moins Avancés 2012-2020, parce qu’il met justement en avant le développement des agro-industries et de l’agrobusiness à travers des chaines de valeur porteuses pour l’économie du pays.

Aussi, les chaines de valeur de la viande, du lait, ainsi que du niébé ont-elles été identifiées et validées selon une approche participative, comme renfermant de grands potentiels de créations d’emplois et de génération de revenus pour les populations nigériennes en général, et les femmes et les jeunes en particulier.

C’est dans ce cadre qu’une journée officielle de lancement dudit programme a été organisée, le 12 juin 2014. A cette occasion, le contenu du document, et en particulier sa composante «projet Modernisation des circuits de conservation, de transformation et de distribution de la viande et du lait, et promotion de la transformation artisanale et industrielle du niébé», avait fait l’objet de présentation en présence des représentants des Partenaires Techniques et Financiers et du Secteur Privé.

La sélection finale de ces projets a été faite en fonction des besoins spécifiques du Niger en matière de développement industriel, des services d’assistance techniques qui sont offerts actuellement par l’ONUDI, des priorités retenues par le Système de Nations Unies dans le cadre de l’UNDAF, et enfin des perspectives de mobilisation des ressources requises pour la mise en œuvre effective de ces projets.

Mesdames et Messieurs,

La présente table ronde a pour objectifs de Présenter le Programme Pays du Niger et démontrer sa cohérence avec nos priorités nationales, celles de de l’UNDAF 2014-2018, et celles de l’Objectif de Développement Durable 9 ;

-Discuter de la mise en œuvre des composantes du Programme Pays, de leur synergie et de leurs complémentarités avec les priorités ci-dessus et les programmes en cours ;

-Assurer l’engagement des bailleurs de fonds à soutenir le Niger à mettre en œuvre les différentes composantes du programme pays pour le Niger ;

-Mobiliser les ressources nécessaires et développer des partenariats à la mise en œuvre du Cadre de coopération ;

-Décider d’un cadre consensuel de suivi des engagements souscrits.

Confiant quant à l’engagement de vos institutions respectives à accompagner notre pays dans la mise en œuvre de ses programmes et stratégies de développement, je fonde l’espoir que vous apporterez votre appui déterminé dans l’exécution du programme pays du Niger pour un développement industriel inclusif et durable.

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte la table ronde des partenaires techniques et financiers sur le Programme Pays du Niger pour le Développement Industriel.

Je vous remercie. ».