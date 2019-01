Il y a un an, j’atterrissais à l’Aéroport International Diori Hamani, enthousiaste à l’idée de commencer mon travail en tant qu’Ambassadeur des États-Unis au Niger. L’année a été remarquable, car les nombreux nigériens qui souhaitent faire équipe avec les États-Unis m’ont toujours impressionné. Une des questions que les gens me posent souvent au cours de notre travail commun est la suivante: « Que pensez-vous de l’avenir du Niger? »

Voici ma réponse: Le Niger se lève! C’est un terme que nous utilisons à l’Ambassade et vous l’entendrez plus souvent au cours de l’année à venir. Nous pensons que le Niger progresse en termes de bonne gouvernance, de développement et de sécurité. De plus, nous sommes heureux d’appuyer de nombreuses initiatives qui contribuent à un avenir meilleur.

Je suis heureux de citer plusieurs exemples du travail que nous avons réalisé avec nos partenaires en 2018 – tous confirment que: Le Niger se lève!

• Avec nos partenaires nigériens, nous avons lancé le Millennium Challenge Compact, doté de 437 millions de dollars, qui contribuera à améliorer les conditions de vie de millions de personnes grâce à un meilleur accès à l’eau, aux progrès dans les pratiques agricoles et à l’amélioration des routes d’accès aux marchés.

• Avec un investissement de plus de 155 millions de dollars, l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) a soutenu des programmes d’amélioration de la production agricole; la sécurité alimentaire; l’aide humanitaire; de meilleurs soins de santé; a fait progresser la démocratie, les droits de la personne et la bonne gouvernance; la prévention et la gestion des conflits; l’éducation; et la croissance économique.

• A travers l’Initiative du Président Américain de Lutte contre le Paludisme, qui investit chaque année 18 millions de dollars au Niger pour la prévention et le traitement du paludisme, nous avons soutenu le lancement de la campagne « Zéro Palu! Je m’engage ” (“ Zéro paludisme! Ça commence avec moi! ”) Pour éradiquer le paludisme en Afrique d’ici 2030.

• Avec le Haut-Commissaire des 3N, les Nigériens Nourrissent les Nigériens, nous avons signé en milieu d’année la Déclaration de partenariat pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l’Initiative « Feed the Future » qui renforcera la résilience afin que les communautés nigériennes puissent accélérer les progrès en matière de réduction de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition.

• Dans le cadre de l’Alliance 12/12, l’USAID a commencé à s’associer à Airtel, à Lutheran World Relief, à Ecobank, à la Société Henri Biaugeaud, à la Fondation Margaret A. Cargill et à d’autres pour promouvoir les investissements agricoles axés sur le marché, renforcer les associations d’agriculteurs à Tahoua et à Maradi, introduire des plates-formes mobiles de partage d’informations et aider le secteur privé à atteindre ses objectifs commerciaux.

• Grâce à notre Initiative sur la Gouvernance de la Sécurité, nous avons progressé, car nos partenaires nigériens et américains renforcent les capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Niger dans les domaines de la planification stratégique, de la gestion des ressources humaines et matérielles et de la communication avec le public. Nous avons mis en place un organe de planification stratégique pour les Forces de Défense et de Sécurité et un ensemble de réformes dans des domaines tels que les promotions et l’évaluation des performances.

• A travers le Département de la Défense et du Département d’État, nous avons collaboré dans le cadre des programmes phares visant à renforcer la sécurité dans les domaines du renforcement des capacités de l’aviation, du renseignement et de la surveillance, de la logistique et de la maintenance, de la formation et de la professionnalisation des forces armées nigériennes, ainsi que du renforcement des capacités de la police et de l’application de la loi.

• En coordination avec le Commandement des Opérations Spéciales pour l’Afrique, nous avons coordonné le plus grand exercice militaire de Flintlock à ce jour, auquel ont participé 25 pays, en incluant des séminaires à l’intention des hauts responsables et la première conférence Femmes, Paix et Sécurité.

• Notre Section des Affaires Publiques a formé des blogueurs et des journalistes et a engagé des centaines de filles dans nos initiatives de football et de leadership ; a aidé des femmes professionnelles et a envoyé des jeunes et des professionnels aux États-Unis, dans près de 100 domaines d’échanges.

Ces faits saillants donnent une idée de ce qui s’est passé au cours de cette année écoulée et nous incitent à rester optimistes. Bien qu’il reste encore de nombreux défis à relever, nous nous joignons aux Nigériens dans notre volonté de voir un avenir plus prospère. En tant que partenaires soudés, nous sommes plus proches de la réalisation de ces objectifs et capables de faire plus ensemble que séparément.

En ce début de ma deuxième année, je me réjouis de renforcer encore le lien entre les Nigériens et les Américains. Ensemble, nous pouvons continuer à dire: « Le Niger se lève! »

Bonne et heureuse année!

Par SEM Eric P. Whitaker, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Niger