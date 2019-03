«Je suis totalement satisfait du niveau d’exécution des travaux» déclare SE. Issoufou Mahamadou…

Le centre international de conférences Mahatma Gandhi et l’hôtel présidentiel Radisson Blu de Niamey seront livrés, au plus tard, en mi-juin 2019, selon les responsables des chantiers. C’est ce qui ressort de la visite qu’a effectuée, le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou, hier matin, au niveau de ces deux chantiers.

Il s’est agi pour le Chef d’Etat de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de ces infrastructures prévues pour abriter le Sommet de l’Union Africaine, qu’accueillera le Niger en juillet prochain. Le Président Issoufou Mahamadou, accompagné d’une forte délégation, comprenant notamment le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République M. Ouhoumoudou Mahamadou, le ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement M. Waziri Maman, celui du Tourisme et de l’Artisanat, Ahmed Boto et le Directeur Général de l’Agence UA Niger M. Mohamed Saidil Moctar, a visité, de fond en comble, les deux chantiers et a reçu d’amples explications, de la part de leurs responsables, par rapport à l’évolution des travaux.

A la fin des deux visites, le Président de la République Issoufou Mahamadou a exprimé sa satisfaction relativement à l’évolution des chantiers. « Je suis totalement satisfait du niveau d’exécution des travaux pour le Centre International de Conférence Mahatma Gandhi, il m’a été assuré que le chantier sera prêt mi-juin c’est-à-dire autour du 15 juin, et en ce qui concerne l’hôtel présidentiel, il est prévu qu’il soit inauguré le 12 juin. Donc les travaux se déroulent conformément au chronogramme initial», a annoncé le Chef de l’Etat.

«Je suis totalement satisfait de la qualité des travaux, cela veut dire que nous allons tenir le Sommet de l’Union Africaine dans d’excellentes conditions », s’est-il réjoui. Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour souligner, qu’en juillet prochain, le Niger accueillera, en réalité, deux sommets.

«Il y aura un sommet extraordinaire qui va rassembler tous les Chefs d’États africains afin de constater l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECAf), puis le Sommet de coordination conformément aux propositions de réformes qui ont été faites par le Président Kagamé. Donc, deux Sommets vont se tenir l’un après l’autre », a précisé le Président Issoufou.

Les deux chantiers ont créé environ 5.000 emplois « Là, je constate que toutes les conditions sont en train d’être réunies pour que ces deux sommets se tiennent dans des conditions dignes», a noté le Président Issoufou Mahamadou, ajoutant que ces deux chantiers ont créé des centaines d’emplois aux jeunes nigériens. En effet, a déclaré le Chef de l’Etat, entre le Centre International de Conférence et l’hôtel présidentiel, c’est près de 1.400 employés qui travaillent précisant que ce n’est pas les seuls chantiers qui sont en cours d’exécution à Niamey.

Il y a le chantier de la rénovation de l’Aéroport Diori Hamani, celui de la voie expresse et d’autres chantiers encore. «Alors quand on totalise l’ensemble des emplois créés par ces chantiers, on est autour de 5.000 emplois. Vous voyez c’est extrêmement important pour les jeunes » a-t-il estimé. Ces chantiers, a poursuivi le Président Issoufou Mahamadou, permettent de lutter contre le chômage et d’offrir donc du travail aux jeunes. «Je suis satisfait de ma visite et j’espère que dans quelques mois nous allons recevoir les Chefs d’État ici à Niamey et je n’ai aucun doute que Niamey va réserver un accueil de grand jour à nos hôtes», a confié le Chef de l’Etat.

Rappelons que, les travaux de construction du Centre international de Conférences Mahatma Gandhi, fruit de la coopération entre l’Inde et le Niger, ont été lancés, le 3 octobre 2018, par le Président Issoufou Mahamadou.

Ils sont exécutés par le conglomérat indien Shapoorji Pallonji, pour un délai contractuel de huit (8) mois pour la première phase, et cinq (5) mois pour la deuxième phase. Après cinq (5) mois, les travaux sont actuellement à un taux global de réalisation de 47%. Ce centre, qui occupe un terrain de 5,36 hectares, devra permettre au Niger de disposer d’un cadre de rencontres aux standards internationaux.

A terme, ce centre disposera d’un auditorium ou salle plénière de 2.500 places, un salon présidentiel de 50 places, une salle de huis-clos de 325 places, un salon d’honneur VIP, un bloc administratif, une salle multimédia, une salle de banquet multifonction de 1.180 places, un parking VIP, un parking général, une esplanade et divers autres ouvrages annexes.

Concernant l’Hôtel Présidentiel Radisson Blu, c’est un complexe hôtelier cinq étoiles de 17 niveaux.

Les travaux ont été lancés, le 06 juillet 2018, toujours par le Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou. Ils sont au stade de finition depuis le début de cette année. Cet hôtel de standing international, aura une capacité d’hébergement de 190 chambres avec des suites présidentielles et royales mais aussi des suites juniors et exécutives ainsi que des suites longue durée et des chambres standards. Le complexe comprendra aussi une salle de banquet, un salon VIP, un restaurant, un bar, un business center, trois (3) salles de réunion, un Spa, un centre de fitness, une piscine extérieure et un parking pour 100 véhicules.

L’Hôtel Présidentiel Radisson Blu, offrira ainsi, un cadre agréable d’hébergement pour les hôtes de la Conférence de l’UA et même pour d’autres rendez-vous internationaux et donnera un nouveau visage à notre capitale. Les travaux estimés à plus de 37 milliards de FCFA, sont exécutés par l’entreprise turque SUMMA dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).



Par Mahamadou Diallo(onep)