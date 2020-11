JOE BIDEN ELU LE 46ème PRESIDENT DES ETATS UNIS D’AMERIQUE

Joe Biden est, finalement, élu Président et Kamala Harris sera la première vice-présidente noire et d’origine sud-asiatique des Etats Unis d’Amérique. Kamala Harris sera également la première femme à occuper cette fonction.

Ce sont les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie qui ont permis au candidat Joe Biden d’obtenir plus 270 grands électeurs, la majorité nécessaire pour gagner les élections présidentielles aux USA.

Joe Biden devient ainsi le 46ème président des États-Unis. Comme il est de tradition aux Etats Unis, ce sont les médias qui annoncent les résultats des élections présidentielles et c’est CNN qui a eu, cette fois – ci, le privilège de déclarer Joe Biden président élu après sa victoire en Pennsylvanie, son état natal.

Suite à sa victoire en Pennsylvanie, il dispose, désormais d’un total de 279 grands électeurs alors qu’il n’a besoin que de 270 pour être élu Président.

M. Biden a, déjà, occupé le poste de vice-président des USA sous l’ancien président Barack Obama. Il est également sénateur du Delaware depuis plusieurs années.

Joe Biden, candidat avait promis de réhabiliter l’image des Etats Unis, une image ternie, à travers le monde, par le refus du Président Trump du multilatérisme , des menaces qu’il représentait pour les relations internationales tout le temps qu’avait duré son mandat à la tête des Etats Unis. A l’interne la gouvernance Trump n’a fait que fracturer le peuple américain, une fracture à laquelle le candidat Joe Biden s’engageait à y remédier durant de sa campagne.

Tout au long de sa campagne, Biden a fait valoir que « l’âme de la nation » est en jeu, et a promis qu’il chercherait à guérir un pays fracturé par la présidence de Trump.

Pour le meilleur ou pour le pire, dans le monde entier, les gens ont tendance à voir les États-Unis à travers la figure de leur président. Mais plus important encore, le monde regarde des images de troubles intérieurs qui se propagent en temps réel, d’ailleurs plusieurs centres de sondage internationaux indiquent une baisse de confiance dans le leadership Américain. Ce qui est en jeu ici, c’est l’idée que les États-Unis soient considérés comme la première nation du monde.

Compte tenu de cette victoire du président élu Joe Biden, les États-Unis doivent être très prudents, la vraie menace est la perception que les gens ont eu dans le monde, au point où un commentateur disait « qu’il semble que lorsque la politique américaine est malade, ses limites sont exposées et sa puissance et son prestige sur l’opinion mondiale diminuent aux yeux de beaucoup de gens ». Il revient donc au Président élu Joe Biden de ramasser les pots cassés par son prédécesseur, le Président Trump.

Joe Biden Président élu des USA, le Niger fonde l’espoir de la continuité des relations et surtout de leur amélioration. C’est une coopération multilateralisme qui lie le Niger et les Etats Unis et qui porte, principalement, sur les secteurs prioritaires pour le peuple nigérien à savoir la sécurité, les infrastructures, l’initiative 3N, le développement du capital humain (l’éducation et la santé). Le Niger fonde, donc, l’espoir que les Etats Unis marquent davantage leur présence dans notre pays à travers le MCC, l’USAID et le département Américain de la défense.

Par TamtamInfo News