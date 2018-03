L’association des Nigériens de Toulouse (ANT) a pour objectifs l’entraide sociale, de favoriser la mixité entre ses membres et les autres étudiants de Toulouse, de promouvoir l’entrepreneuriat, de faire l’accompagnement et le suivi des projets.



L’ANT organise la 2e édition de sa Journée Culturelle Nigérienne de Toulouse (JCNT) du 14 au 15 Avril 2018 sur le campus de l’université Paul Sabatier.

Au menus de cette Journée des stands artisanaux, projection d’un film nigérien, concert de musique, dégustation culinaire. Cette journée et une opportunité pour rapprocher les nigériens et d’ouvrir la culture nigérienne aux amis et sympathisants du Niger.

Ce sera une occasion unique de promouvoir la concorde, l’unité et la solidarité.

Cet évènement placé sous le thème «Multiculturalité ,Partage ,Échange» est parrainé par l’Université Paul Sabatier.

Nous mettons en place différents projets à destination du Niger. En ce moment notre principale projet est l’acheminement d’un millier de livres que nous avons collecté pour les nouvelles universités du Niger.

D’ailleurs une partie de la recette générée à l’occasion de cette Journée Culturelle Nigérienne sera utilisé pour l’envoi des matériels à destination de bibliothèque universitaire de Maradi dans le sud du Niger.