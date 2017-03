Journée Culturelle Nigérienne LYON 2017: l’interculturalité pour la paix et pour le développement

Le Conseil des Nigériens de France (CoNiF) est une association Loi 1901 qui a pour objet de fédérer toutes les associations nigériennes et subséquemment d’être l’interlocuteur unique des nigériens de France.



Le CoNiF organise en collaboration avec l’Association des Nigérienset Amis du Niger en Rhône-Alpes et Auvergne (ANAN) et l’Associationdes Ressortissants Nigériens en Suisse (ANRS) le samedi 22 avril 2016, une Journée Culturelle Nigérienne (J.C.N.) à Ecully (Lyon) dans le but de rapprocher les nigériens et d’ouvrir la culture nigérienne aux amis et sympathisants du Niger. Ce sera une occasion unique de promouvoir la concorde, l’unité et la solidarité.

Cet évènement placé sous le thème « L’interculturalité pour la paix et pour le développement » est parrainé par l’Ambassade du Niger à Paris. Aussi, faut-il noter le soutien du Ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des nigériens de l’extérieur ainsi que celui du Ministère de la renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale du Niger.

Le Mali a été choisi cette année, comme invité d’honneur, en vertu de liens historiques et géostratégiques qui nous unissent.

En substance, une partie de la recette générée à l’occasion de cette Journée Culturelle Nigérienne sera versée pour la réalisation du projet «Moulin de l’espoir» à Mainé-Soroa, Région de Diffa.

L’objectif du projet «Moulin de l’espoir» porté par l’Association Nigérienne d’Appui au Développement Durable (ANADEV), est d’installer desmoulins qui fonctionnent avec l’énergie solaire au profit des femmes de Mainé-Soroa (Diffa) pour favoriser leur autonomisation financière tout en réduisant significativement la pénibilité due à la transformation des produits.

Afin de réussir cet événement de portée internationale, le CoNiF compte sur la participation massive de tous les nigériens et amis du Niger.