Journée de l’étudiant Nigérien de France

Cette journée dédiée à l’étudiant nigérien, organisée par le CoNiF, est une première en soi pour la diaspora nigérienne en France. Elle rentre dans le cadre de la promotion des nigériens de France et vise promotion des étudiants de notre diaspora. A travers cette journée, nous mettons l’accent à la fois, sur nos compatriotes qui sont en études et qui ont besoin d’un soutien, mais aussi de d’accompagner le combat qu’ils mènent avec courage.

La journée est instituée afin de rendre hommage à l’étudiant nigérien en France. Elle est essentiellement axée sur l’accueil, l’intégration et l’insertion professionnelle de nos compatriotes en France et au Niger. Faut-il le noter, les nigériens de France en générale et les scolaires en particulier constitue une richesse inestimable pour le Niger tout comme la France. C’est donc l’occasion pour nous – avec nos partenaires de discuter de la thématique cruciale à savoir :

L’étudiant, fleuron du développement du Niger

Il n’est point, effectivement, à rappeler que de plus en plus les scolaires nigériens accordent un intérêt particulier aux universités françaises. C’est donc pour l’occasion d’accompagner cet engouement et de favoriser cet envie de persévérer. Nous nous mobilisons ainsi afin de hisser haut la place de l’étudiant nigérien en France.

Cette journée sera conclue par la mise en place d’une plateforme appelée «Réseau des Etudiants Nigériens de France-RENiF» qui réunira les étudiants nigériens de France.

Ce travail à l’égard des étudiants nigériens en France est encore une fois l’occasion pour nous de fédérer et même de renforcer les liens entre les nigériens de la diaspora.

Samedi 18 mars 2017 de 13h30 à 18h00 (AGECA 177 Rue Charonne 75011 Paris)