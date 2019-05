Journée Internationale de la sage-femme couplée à la 6ème édition du prix »Maman en Or » : La Sage-Femme Dijé Boubé lauréate de « Maman en or » 2019!

La Première Dame, Dr. Lalla Malika Issoufou a parrainé le 4 mai dernier à l’Académie des Arts Martiaux de Niamey, la 6ème édition de Maman en Or. « Maman en Or » est une distinc- tion en vue de récompenser la plus méritante parmi les sages-femmes du Niger, à l’occa- sion de la journée Internationale de la Sage- Femme. Cette année la journée est placée sous le thème : » les Sages-femmes, défen- seurs des droits des femmes « . Pour l’édition 2019, c’est Mme Ousmane née DijéBoubé du CSI de Bangui (Madaoua) région de Tahoua qui est déclarée « Maman en Or ». Et Mme Bou- lamaAtcha, sage-femme du CSI Carré du dis- trict sanitaire d’Arlit, région d’Agadez, dauphi- ne de la « Maman en Or ».



Dans son intervention à la cérémonie, le mi- nistre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara a rappelé que la première com- mémoration de la journée Internationale de la Sage-femme est intervenue au Niger en 2011. Et, c’est à cette occasion que la première édi- tion de « Maman en Or » a vu le jour. » L’implica- tion et le leadership de la première Dame ont été déterminants dans l’organisation de la pre- mière édition et depuis lors chaque année l’édi- tion »Maman en Or » est régulièrement organi- sée à l’honneur des sages-femmes » a préci- sé Dr Idi Illiassou Maïnassara.



Le ministre de la Santé publique a souligné que la Fondation TataliIyali est l’un des parte- naires clés qui accompagnent le ministère de la Santé publique dans le cadre de l’améliora- tion de la santé maternelle et infantile et le ren- forcement des capacités du système de santé.



Parmi les appuis dont le ministère de la Santé a bénéficié de la fondation TataliIyali en faveur des enfants et des femmes, Dr Idi Illiassou Mainassara a cité entre autres, des appuis aux femmes vulnérables, la lutte contre le cancer, la lutte contre les fistules gynéco obstétricales et les violences basées sur le genre, le renfor- cement des capacités des gynécologues et des sages-femmes en matière de la lutte contre le cancer du col utérin, des billets d’avion pour la Mecque à l’endroit des nominées des éditions »Maman en Or », l’aide à l’autonomi- sation des nominées, le plaidoyer à l’endroit des partenaires et des institutions de la Répu- blique pour le financement de »Maman en Or », etc.



Pour sa part, la présidente de l’Association des sages-femmes du Niger, a précisé que la cé- lébration de la Journée Internationale de la sage-femme, couplée de la remise du prix »Maman en Or » permet de rendre visible les efforts fournis par les Sages-femmes dans l’amélioration de la santé de la mère et de l’en- fant afin de les encourager à se donner plus au métier.



Peu avant la remise des prix, les membres du jury pour la sélection du lauréat »Maman en Or » ont expliqué les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Il ressort du procès-verbal du jury que parmi les dossiers de toutes les régions du Niger, seules les régions d’Agadez et Ta- houa ont présenté des dossiers conforment aux six (6) critères de sélection, à savoir, être Sage-femme, être en exercice de la profes- sion Sage-femme, n’avoir jamais été choisie »Maman en Or », avoir un meilleur taux de plan- ning familial de la région, avoir un meilleur taux d’accouchement assisté de la région et le sens de professionnalisme, le don de soi, la patien- ce, l’abnégation. C’est ainsi que la candidate de la région de Tahoua remporte le premier, suivie de celle d’Agadez.



Inondée de joie, d’être primée »Maman en Or » 2019, Mme Ousmane Dijé Boubé, s’est réjouie de cette distinction et a réaffirmé son engage- ment et sa détermination à mettre sa compé- tence au service de la nation. » Je compte re- doubler d’effort pour aller en avant. J’ai consa- cré tout mon temps, ma volonté à exercer ce métier » a dit la lauréate 2019 de « Maman en Or ».





Source: N° 159 DU LUNDI 13 MAI 2019