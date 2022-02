Journée Mondiale De Lutte Contre Le Cancer : «Pour Des Soins Plus Justes », Thème De La Journée

Ce jour 4 février, à l’instar du monde entier, notre pays célèbre la Journée Mondiale de lutte contre le cancer. A cette occasion, le ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr. Illiassou Idi Maïnassara a livré un message, hier matin, dans lequel il a noté que le cancer est responsable d’un décès sur huit dans le monde, soit une mortalité supérieure à celle du sida, de la tuberculose et du paludisme réunis. Le ministre en charge de la Santé Publique a également annoncé que tous les équipements de l’unité de cobaltothérapie du Centre National de Lutte contre le Cancer, ayant coûté à l’Etat plus de 300 millions de francs CFA pour leur achat et installation, sont fonctionnels et permettent de prendre en charge déjà les patients souffrant de cancer dont le plan de traitement comprend la radiothérapie.

La journée de cette année, célébrée sous le slogan retenu par l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), «Pour des soins plus justes » est une journée dédiée à la prévention, la détection et le traitement du cancer dans le monde. Le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue, a alerté le ministre en charge de la Santé Publique.En effet, a-t-il illustré, chaque année plus de 12 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués et 7,6 millions de personnes meurent de suite de la maladie dans le monde.

L’OMS estime que le cancer a fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 à travers le monde. C’est pour cette raison que, a souligné le ministre en charge de la Santé Publique, des moyens importants sont utilisés pour faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde. Ainsi, au Niger, d’ après le ministre en charge de la Santé Publique, le Gouvernement en partenariat avec l’Agence Internationale à l’Energie Atomique a construit le Centre National de Lutte contre le Cancer en vue d’abriter toutes les activités de prise en charge de cette maladie. «Les équipements de cobaltothérapie sont installés et mis en fonction. La radiothérapie est une réalité au Niger depuis le mois de novembre 2021 et plus de 15 patients reçoivent leurs séances de traitement aux rayons », a déclaré Dr. Illiassou Idi Maïnassara. «Bientôt les évacuations liées au cancer seront significativement réduites et par conséquent le coût supporté par le budget de l’Etat et les familles. Les activités de chimiothérapie y ont démarré depuis octobre 2017», a-t-il ajouté.

Le ministre Illiassou Idi Maïnassara a fait savoir que ce résultat a été obtenu grâce aux offensives de l’Etat et ses partenaires en particulier l’AIEA, la BID, I’OMS, les Fondations des Premières Dames, les ONGs de lutte contre le cancer. «Tous ces efforts ont permis de débloquer plusieurs dossiers du Centre National de Lutte contre le Cancer dont celui de la mise en fonction de la radiothérapie, la finition de la maison de vie et tout récemment la mise en place d’un centre d’écoute et d’échange sur le cancer », a-t-il dit.

Aussi, a poursuivi le ministre en charge de la Santé Publique, un fort plaidoyer auprès des partenaires a permis de soutenir les efforts de l’Etat afin de pérenniser et de renforcer les activités de la prise en charge du cancer par le dépistage, la sensibilisation et le traitement des patients par la chimiothérapie, la chirurgie que par les rayons.

Enfin, le ministre Illiassou Idi Maïnassara a indiqué que la Journée mondiale de lutte contre le cancer est une occasion de rappeler que 30% des décès par cancer sont évitables, car ces derniers sont liés aux quatre principaux facteurs de risque à savoir le tabagisme, la mauvaise alimentation, le manque d’exercice physique et la consommation d’alcool.

Par Oumar Issoufou(Onep)