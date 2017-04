Journée Nationale de la Concorde : Nouhou Mahamadou Arzika appelle à la cohésion des Nigériens

L’institution dans notre pays de la Journée Nationale de la Concorde, le 24 avril de chaque année, est une décision très salutaire en ce qu’elle constitue une occasion unique annuelle pour permettre chaque année à tous les citoyens de réfléchir ensemble sur les grandes préoccupations nationales relative à la paix, à l’unité, à la fraternité, à la cohésion, à la solidarité et à la concorde nationale.

C’est un moment idéal pour amener chaque nigérien à prendre conscience des enjeux de sa responsabilité citoyenne dans l’œuvre de construction de la Nation dans un esprit de concorde nationale. Les actions de toutes natures à entreprendre à tous les niveaux et par tous doivent concourir à la consolidation de la paix, de l’unité et de la fraternité ainsi qu’à promouvoir la concorde nationale.

C’est dans cet esprit et dans ce cadre que notre structure apporte sa contribution citoyenne à l’œuvre de promotion de la concorde nationale et de la citoyenneté responsable.

C’est pourquoi, nous invitons tous les citoyens à plancher sur la problématique de la concorde nationale sous l’angle de l’analyse des facteurs et des déterminants, qui sont sources de menaces à la concorde, à la paix, à l’unité et à la cohésion sociale dans notre pays.

Les facteurs et les déterminants, qui constituent les vraies sources de menaces à la concorde, sont entre autres : la persistance de la mauvaise gouvernance, l’impunité, la corruption, l’enrichissement illicite, la concussion, le passe-droit, les détournements des deniers publics, la répartition inequitable des fruits de la croissance, le désœuvrement de la jeunesse, les injustices diverses, les frustrations multiples,l’exclusion systématique, les discriminations multiformes, le népotisme, le favoritisme, les abus de pouvoirs, l’arrogance, le mépris, etc.

Sans être exhaustif, on peut dire que de tels facteurs sont du genre à susciter des frustrations de tous genres, qui peuvent déboucher sur des actes de désespoir attentatoires aux fondements de base de la vie en république dans la concorde, la fraternité, la paix et la cohésion sociale.

A l’occasion de cette édition 2017 de la Journée Nationale de la Concorde, nous lançons un vibrant appel citoyen et patriotique à toutes et à tous pour une mobilisation sans précédente et une prise de conscience de tous et de chacun pour bannir à jamais les facteurs et les déterminants, qui sont des sources de menaces réelles à la concorde et à l’unité nationales pour renforcer davantage la fraternité et la solidarité entre l’ensemble des fils et filles de notre pays sans aucune discrimination d’aucune sorte.

Vive l’unité nationale;

Vive la fraternité solidaire;

Vive la République du Niger;

Une et Indivisible, Démocratique et Sociale ;

Vive le MPCR;

La Patrie ou la Mort, nous vaincrons .