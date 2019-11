Journée Parlementaire D’information/UE : Les Élus Nationaux Éclairés Sur Les Systèmes De Coopération Entre Le Niger Et L’Union Européenne…

Le 2ème Vice-président de l’Assemblée Nationale, l’honorable député Mahamadou Liman Elhadji Ali a présidé hier matin à l’Assemblée Nationale, l’ouverture des travaux d’une journée parlementaire sur les systèmes de coopération entre la République du Niger et l’Union Européenne. Cette initiative de l’Union Européenne vise à éclairer les élus nationaux sur les systèmes de Coopération entre notre pays et l’UE.

A l’ouverture des travaux, le 2ème Vice-président de l’Assemblée Nationale a rappelé qu’à l’instar de certains pays Afrique Caraïbes Pacifique (ACP), la coopération entre le Niger et l’Union Européenne date de plus de quarante (40) ans et tire son fondement de plusieurs accords notamment la Convention de Yaoundé, la Convention de Lomé et l’Accord de Cotonou qui arrive à son terme en février 2020.

Evoquant le contexte sécuritaire de notre pays, le député Mahamadou Liman Elhadji Ali a ajouté qu’au regard des défis majeurs auxquels fait face courageusement le Niger, à savoir la lutte contre le terrorisme au Sahel et l’immigration clandestine « l’Assemblée Nationale fonde l’espoir, comme à l’accoutumée, de voir l’Aide Communautaire au Développement provenant du Fonds Européen de Développement (FED), du Budget Communautaire et de la Banque Européenne de l’Investissement, se renforcer davantage au profit du Niger dans le cadre du futur partenariat dont les discussions sont déjà engagées ».

Pour la coopération internationale, le 2ème Vice président de l’Assemblée nationale a, au nom de la représentation nationale, salué la coopération dynamique qui existe entre notre parlement et les Assemblées Nationales des pays de l’Union Européenne, à travers notamment les échanges d’expérience entre groupe d’amitié et les administrations parlementaires respectives. « A cet égard, nous nous félicitons de la visite à l’Assemblée Nationale du Niger de SE Antonio Tajani, Président du Parlement Européen du 16 au 18 juillet 2018 », s’est-il réjoui. Pour le 2ème Vice-président de l’Assemblée Nationale, l’Union Européenne reste un partenaire essentiel et privilégié pour le Niger, et, c’est pourquoi il a invité ses collègues députés à suivre avec une attention soutenue les thèmes qui leur seront développés.

Auparavant, l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Niger, SE Madame Denisa-Elena Ionete a souligné la nécessité de la création de ce cadre de dialogue entre le Niger et l’UE, tout en expliquant que ce partenariat suit une approche multidimensionnelle qui se traduit par l’accompagnement du pays dans la mise en œuvre des politiques et des reformes sectorielles. Selon Madame Denisa-Elena Ionete l’Union Européenne appuie, au plan politique et diplomatique, les initiatives du Niger au niveau régional et global notamment le rôle que le pays joue dans le cadre sous régional et les initiatives proposées par le Niger au niveau de G5 Sahel, la CEDEAO et d’autres initiatives proposées.

Par ailleurs, l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Niger a aussi rappelé que l’UE travaille avec les acteurs locaux, les ONG, la société civile qui participe dans la mise en œuvre de projets de développement mais aussi pour faire le plaidoyer dans la promotion de droit, la communication au développement et l’appui aux plus vulnérables. Pour Madame Denisa-Elena Ionete, cette coopération tient compte des priorités du moment entre autres la migration, l’investissement dans le capital humain, la formation, la résilience et la paix.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)