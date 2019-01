Kassoum Moctar, Alfaga et la villa de Boukoki…

Il y a presqu’un an Tamtaminfo demandait humblement, de donner à Alfaga, ce qui appartient réellement à Alfaga. C’est-à-dire la villa promise au jeune prodige Abdoul RazakIssoufou Alfaga par le Président de la République, Chef de l’Etat, IssoufouMahamadou en personne.

A la suite de cet article, le Président de la République qui avait reçu en audience Abdoul Razak Issoufou Alfaga a instruit le Premier Ministre afin de régler rapidement cette affaire.

Le Chef du Gouvernement Brigi Rafinia alors ordonné au Ministre de la Jeunesse Kassoum Moctar de remettre à Alfaga la villa correspondant à la somme qui avait été débloquée.









Aujourd’hui, jour pour jour, un an après, malgré cette instruction ferme du Président de la République, malgré les injonctions du Premier Ministre, chef du gouvernement, et en dépit du déblocage de la somme de 50 millions de FCFA par la Présidence de la République, le ministre en charge des sports n’a toujours pas livré la fameuse villa à notre champion du monde de Taekwondo, convoité par les fédérations internationales de Taekwondo.

En lieu et place d’une villa digne de ce nom, c’est une bicoque retapée dans un quartier populaire de Niamey qui avait été présentée à Alfaga par Kassoum Moctar. Cette hutte nedoit certainement pas dépasser les 20 millions de francs CFA.

Là ou le bât blesse, c’est que le Ministre Kassoum Moctar exerce des pressions terribles sur la famille de Alfaga afin qu’elle accepte de réceptionner cette cabane et que des réfections seront entreprises ultérieurement. Quel toupet ! Quelle supercherie !

Sa lettre en date du 30 janvier 2018, invitant la famille de Alfaga à venir réceptionner la villa écrite le même jour que la lettre de son complice et ami (MIM avec lequel ils ont achevé le jardin public de Maradi pour le non moins fameux centre d’affaires, toujours en chantier) en dit long sur cette arnaque, digne de la mafia sicilienne.

En fait pour endormir Alfaga et sa famille malgré le fait que la villa n’était pas prête, Kassoum Moctar a fait intervenir un de ses amis, l’opérateur économique Moutari Issa, pour rassurer la famille en s’engageant à travers une lettre en date du 30 janvier 2018 qu’il financerait le reste des travaux, (« dans le cadre des actions sociales de mon entreprise, j’ai décidé de construire une piscine et de paver la cour de la maison ».

Depuis, cette lettre, plus rien, le fameux mécène ne répond plus aux appels de la famille de Alfaga.









On est où là ? Voilà un pays ou un Ministre de la République s’arroge le droit de spolier le dû d’une icône nationale et on le laisse faire. Ou se trouve le sérieux ?

Kassoum Moctar est-il plus fort que le Président de la République ? Est-il plus fort que le Chef du Gouvernement ? Est-il plus malin que l’ensemble des Nigériens ? Ou bien dispose -t-il d’un wack ou d’un quelconque pouvoir mystique qui lui permet de narguer toute une Nation en toute impunité ?

Il est vraiment temps de régler définitivement cette affaire de villa promise à Alfaga.

Le Président de la République a honoré son engagement. Il a fait débloquer l’argent. Le Premier ministre a instruit le Ministre de la Jeunesse et des Sports pour acheter une villa, (lire bien villa), ce dernier n’a pas le droit de jouer avec les nerfs de notre champion national.

A titre de comparaison voilà en images la villa offerte au champion ivoirien de taekwondo…









D’ailleurs, les images de la bicoque que nous venons de prendre hier même illustrent bien cette supercherie. Les portes des chambres sont déjà en lambeaux et les murs lézardés.

Ailleurs dans de situations pareilles, la sanction est immédiate.

Par Ibrahim Aghali (Web contributeur) Tamtaminfo News