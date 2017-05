L’ des Scolaires Nigériens (USN) A l’avant-garde du combat pour l’instauration de la démocratie

L’ des Scolaires Nigériens (USN) est née de la volonté des scolaires nigériens de se doter d’un cadre structurel, organisé pour dé- fendre les intérêts moraux et matériels de ses militants.

L’USN a vu le jour en juillet 1960. Depuis sa création, elle s’est battue sans relâche pour l’instauration de la démocratie, gage de tout développement. D’aspiration marxisteléniniste, l’USN est restée longtemps l’une des structures qui mobilisent le plus de ressources humaines. L’un de ses points forts, est son caractère apolitique et non confessionnel. L’organisation a toujours su garder son unité et respecter sa ligne directrice. Son parcours historique, lui a permis d’être à l’avant-garde de la démocratie.

Les derniers événements tragiques ayant déclenché le processus de démocratisation sont ceux du 9 février 1990. Cet événement unique de l’histoire sociopolitique du Niger a un cachet symbolique dans l’esprit des scolaires nigériens. Pour répondre aux vœux des citoyens assoiffés par le multipartisme, la Conférence Nationale Souveraine fut convoquée quelques mois plus tard. Les revendications de l’USN, à coté de celles de l’USTN, principales forces syndicales de l’époque, étaient justement le multipartisme.

Au cours de ce forum national, les scolaires participants à la conférence nationale ont montré leur engagement à servir de vecteurs à l’avènement de la démocratie au Niger. Ils ont participé activement aux débats et aux travaux en commission et leur contribution a été hautement appréciée. Au sortir de la Conférence Nationale, l’USN a acquis sa reconnaissance juridique, ses militants sont restés en marge de la politique dans le respect strict des principes directeurs de l’. La cohésion autour de la ligne directrice marxiste léniniste et l’encrage des principes ont constitué un rempart aux manœuvres politiques et politiciennes qui ont tenté de récupérer l’.

La peur de trahir la base qui s’est investie pour porter son choix sur un groupe de scolaires, sert de catalyseur aux membres dirigeants à faire régner l’unité pour préserver les acquis. Toutes les tentatives orchestrées dans le seul but de la déstabiliser ont été vouées à l’échec. Ayant pour seul leitmotiv la pré- servation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l’ des Scolaires Nigériens a pu résister aux tentatives répétées d’instrumentalisation ourdies par la classe politique