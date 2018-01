L’ objectif et but du compte unique du Trésor…

L’ objectif du compte unique du Trésor est d’aménager l’espace de la trésorerie de l’État et de s’assurer un paiement régulier des charges de l’État d’une part et d’autre part de s’assurer que toutes les ressources de l’État sont dans une même et unique caisse de l’État, le Trésor public. Le but est d’avoir une position nette exacte de l’État.

Cette position nette permet à l’État d’obtenir une importante marge de tirages spéciaux auprès du fonds monétaire international et des aides budgétaires plus importantes que par le passé, auprès de la Banque Mondiale . La pratique du compte unique du Trésor permet un contrôle efficace de l’exécution des dépenses publiques et un bon recouvrement des recettes publiques, si elle est bien conduite.

En principe la pratique de compte unique du Trésor ne peut être source de problème de trésorerie de l’État. Le fait que la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest , la BCEAO, soit partie prenante, a pour but de garantir la régularité et la bonne exécution des opérations comptables et bancaires.

Le trésor public pourrait normalement bien assurer sa mission régalienne de caissier et de banquier de l’État. L ‘instition d’un compte unique du Trésor est un principe universel en matière des finances publiques. Il découle de la règle de l’universalité budgétaire. Pourquoi ça pose problème chez nous ? Peut-être que l’opération a été mal initiée , mal ficelée , ou a fait l’objet d’un sabotage de la part des adversaires du compte unique qui ne trouvent pas leur compte à travers ce compte unique.

Il serait donc hautement souhaitable d’apporter les correctifs nécessaires.

A mon humble avis , il faudrait bien ficeler l’opération, il y a quelques lacunes à combler. Pour que l’opération puisse bien décoller, il fallait éviter les retards dans les paiements des salaires et des dépenses de fonctionnement des correspondants du Trésor. Un recours à une aide financière et technique des personnes ressources de l’UEMOA aurait dû aider à faire décoller la procédure dans les meilleurs conditions.

Rappelons – nous du sort des fonds de la CNSS du fait d’une mauvaise gestion du compte unique du Trésor dans les années 1990, à mon avis il faudrait éviter de tomber dans les mêmes erreurs du passé. L ‘ idée du compte unique , encore une fois , est une bonne chose, si et seulement si elle est bien exécutée.

C’est une voie qui mène vers une relance du développement économique et social si elle est correctement tracée et bien suivie. La problématique qui se pose est de savoir pourquoi c’est après l’institution du compte unique du Trésor ouvert dans les livres de la BCEAO que surgit la tension de trésorerie tant décriée par les correspondants du Trésor public ?