La bancarisation des salaires , des pécules et traitements, Quel avantage pour les travailleurs,les contractuels et les fonctionnaires du Niger ?

Des manière succincte et dans un langage simple, accessible à tous , nous pouvons répondre à cette question de la façon suivante :

La bancarisation des salaires, des pécules et des traitements, consiste pour les travailleurs, les contractuels et les fonctionnaires à faire domicilier leurs salaires, leurs pécules et leurs traitements auprès des banques primaires , des institutions financières de micro finance.

Pour le cas des auxiliaires de l’administration, des contractuels, des fonctionnaires, la procédure de bancarisation se matérialise par la domiciliation de leurs revenus auprès des banques primaires installées au Niger, auprès du CCP, ou auprès des institutions financières de micro finance( ASSUSU SA, MECREF, CAPITAL FINANCE, ect .

Les avantages qui peuvent être tirés sont nombreux. En effet, au premier abord le revenu est sécurisé, il peut être utilisé selon les besoins.

Puis le fait de disposer d’un compte courant bancaire peut permettre de contracter des crédits bancaires pour satisfaire certains besoins, à partir d’un compte courant bancaire une partie du revenu peut servir à l’ouverture d’un compte d’épargne.

La carte bancaire permet également de tirer son argent à partir d’un distributeur UEMOA, sans faire la file aux guichets de banques

Ensuite quelque soit la localité où se trouve le détenteur d’un compte courant bancaire, il peut facilement accéder à son argent, avec le système d’information bancaire par SMS, le titulaire du compte est vite informé de l’évolution de son compte bancaire.

La SONIBANK par exemple, présente l’avantage de procéder au paiement de salaires par anticipation , donc dans les meilleurs délais.

Par contre le paiement par billettage auprès de certaines perceptions, paieries et trésoreries régionales présente l’inconvénient de faire perdre beaucoup plus du temps à attendre auprès des caisses pour se faire payer. Sans compter le coût des déplacements entre le lieu de travail et la paierie.

La procédure de paiement par virement bancaire présente le même inconvénient que la procédure de paiement par billettage , c’est lui de faire le déplacement du lieu de travail au lieu de paiement. L’avantage du paiement bancaire , le titulaire du compte bancaire est vite informé de l’évolution de son compte bancaire à travers son téléphone portable.

En fin , par conséquent la bancarisation des salaires, des pécules et des traitements présente beaucoup plus des avantages que des inconvénients dans un système de gestion de compte unique du Trésor public si toute fois la procédure est bien gérée et bien respectée.