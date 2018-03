La Banque Atlantique Niger offre une salle des urgences chirurgicales à l’Hôpital National de Niamey

Dans le cadre de sa politique de RSE (Responsabilité Sociaux et Environnementale), le groupe Banque atlantique Niger a construit et équipé une salle des urgences chirurgicale à l’Hôpital National de Niamey, dont l’inauguration a eu lieu hier matin.

C’est le ministre de la santé publique, Dr. Idi Illiassou Mainassara et Mme Ango Nana Aissa représentante du groupe ABI qui ont procédé à la coupure du ruban inaugural en présence du M. N’gan Coulibali DG de la Banque Atlantique au Niger, le DG de l’Hôpital National de Niamey, Dr Ali Maazou, de Madame Yahaya Saadatou Malam Barmou, directrice de cabinet adjointe en second au Cabinet du Premier Ministre et de plusieurs invités.

Depuis plusieurs années, le groupe Banque Atlantique intervient de façon régulière dans l’amélioration de la santé de la population nigérienne. Pour manifester cette volonté, la Banque Atlantique vient une fois de plus de manifester cette disponibilité d’accompagner les autorités du Niger par la construction d’un joyau infrastructure qui va sans nul doute augmenter la capacité d’accueil du service des urgences chirurgicales de l’Hôpital National de Niamey.

Dans l’allocution prononcée en cette occasion, le ministre de la santé publique Dr. Idi Illiassou Mainassara a rappelé que le 8 septembre 2017, il a procédé à la signature de la convention pour la construction d’un pavillon annexe pour le service des urgences chirurgicales à l’Hôpital National de Niamey.

La construction de la salle s’élève à 40.000.000FCFA.

« Cette action cadre parfaitement avec le Programme de Renaissance acte 2 du Président de la République Issoufou Mahamadou, qui ne ménage aucun effort pour l’amélioration de la santé de nos populations » a affirmé le ministre de la Santé publique avant d’assurer que ce don sera utilisé à bon escient pour le bonheur exclusif de la population nécessiteuse.

Pour sa part, M. N’gan Coulibali DG de la Banque Atlantique au Niger a précisé que ce don est le résultat d’une volonté du groupe Banque Atlantique d’accompagner les autorités nationales dans leur politique sanitaire.

En effet, a-t-il indiqué « conscient du caractère important de cette mission ainsi que son impact pour l’amélioration des conditions de vie de la population, le groupe Banque Atlantique a décidé à travers son engagement essentiellement porté par la solidarité, d’apporter sa contribution pour construire et équiper un pavillon annexe ».

Le DG de la Banque Atlantique au Niger M. N’gan Coulibali a vivement remercié les autorités de la 7eme République pour leur soutien et tous ceux qui ont travaillé à la réalisation du bâtiment.

Lors de la coupure du ruban inaugural suivie d’une visite guidée dans l’infrastructure réceptionné, M. N’gan Coulibali a lancé un appel à toutes les bonnes volontés de se manifester afin d’aider l’Hôpital National à construire le 2ème niveau du pavillon.