La Banque dans la poche : un secteur porteur

Les banques disposent de nos jours d’une panoplie de canaux pour distribuer leurs produits et services. Pourtant, elles peinent encore à atteindre certaines catégories de la population (les ruraux et les jeunes etc…) qui pour ainsi dire restent en marge du système. Les premiers parce qu’ils sont majoritairement difficiles d’accès et les seconds pour leur revenu faible.

Initialement, les clients allaient vers les banques pour assurer leurs besoins financiers. Par après, les banques ont essayé de déconcentrer leurs offres à travers une politique de proximité par la création d’agences bancaires, l’installation de distributeurs de billets de banque (DABs) dans les centres urbains, le placement de terminaux de paiements électroniques dans les magasins et autres commerces, et enfin l’utilisation du SMS et de l’internet.

Cette diversification de canaux de distribution a l’avantage d’élargir l’assiette des commissions dans la constitution du produit bancaire.

Le futur serait beau et dégagé pour les banques en termes de revenus si elles prenaient conscience des menaces importantes qui pointent à l’horizon.

En effet, on note l’arrivée sur le ‘’marché’’, de nouveaux acteurs toujours plus innovants et surtout très accessibles pour les franges marginalisées par les banques, c’est-à-dire les populations rurales et les jeune. Ces nouveaux, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile et de transfert rapide d’argent qui offrent des services de transfert électroniques d’argent rapides et à faible coût.

Le téléphone mobile est devenu ainsi le canal de distribution de produits et services financiers hors du circuit des banques notamment pour les paiements électroniques (paiement de factures Nigelec, Seen, Stations-Services etc…) et les transferts d’argent de personne à personne, de personne a entreprise etc…

Selon une étude de la Banque Centrale, 19 millions de transactions d’une valeur de 149 milliards de FCFA ont été effectuées par près de 1.9 millions de comptes mobiles à fin septembre 2015 au Niger contre un volume de 14.6 millions évaluées a 108 milliards FCFA a la même période en 2014.

Des acteurs non bancaires commencent à prendre le leadership dans cette nouvelle industrie à travers la signature de partenariats avec les banques comme c’est le cas pour Airtel & Ecobank avec le produit M-Koudy, pour Orange & Ecobank et Orange & BOA avec Orange Money et pour Moov & Banque Atlantique avec Flooz.

Les services offerts par ces acteurs se composent de deux types :

– Les services qui permettent les opérations de rechargements (approvisionnement du porte-monnaie électronique en contrepartie de dépôts d’espèces) et de retraits d’argent au niveau des points de distribution.

– Les services effectués en monnaie électronique c’est-à-dire les achats de crédit de communication, de paiements de factures, de carburant, de transferts de personne à personne, de personne à entreprise.

Les transferts de personne à personne permettent de procéder à des virements de fonds d’un portemonnaie

électronique à un autre, généralement dans le même réseau. L’offre se diversifiant peu à peu avec des virements transfrontaliers intra UEMOA dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Concernant, les couts, ils sont relativement abordables : a titre d’exemple, les frais pour un rechargement tournent autour de 200 FCFA en contrepartie de bonus d’appels et 50 FCFA pour un transfert intra-Niger et 2% du montant lors du retrait.

L’enjeu est important et le secteur très porteur.

Pourtant, ce marché du transfert rapide d’argent et des paiements électroniques via le téléphone mobile risque à terme d’échapper aux banques avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation sur les Etablissements de Monnaie Electronique (EME).

En effet, l’instruction no 008-05-2015 de la Bceao est une aubaine pour les opérateurs de téléphonie mobile parce qu’elle leur permet de créer leur propre Etablissement de Monnaie Electronique. Les revenus issus de ce pan de l’activité des banques migreront alors vers ces nouveaux acteurs. L’Etat pourrait tirer également profit de cette activité avec les micro-taxes sur les services financiers connexes.

Il y’a cependant une restriction à laquelle les souscripteurs sont actuellement confrontés malgré le semblant d’embellie du secteur. C’est entre autres, l’absence d’interopérabilité dans les transactions financières via le téléphone mobile c’est-à-dire qu’un abonné Airtel Money ne peut envoyer de l’argent à un autre abonné Orange Money ou Flooz. L’opération n’étant pour le moment pas possible dans l’autre sens également.

Si cette contrainte venait à être levée, l’inclusion financière des populations faiblement bancarisées, que restreignaient, d’une certaine façon, les barrières érigées par chaque opérateur pour préserver son service, se renforcerait.

Face à cette situation, les banques seront obligées alors de repenser de nouvelles stratégies de conquêtes de marché si elles veulent arrêter et maitriser l’hémorragie liée à l’amenuisement de la part des commissions dans la constitution de leur produit net bancaire.