La BIA-Niger à côté de la ville de Niamey: un important don d’une valeur de 30 millions au profit de la ville de Niamey…

Pour matérialiser l’accord de partenariat signé entre la BIA-Niger et la ville de Niamey le 31 décembre 2018, un important don a été remis le vendredi, 14 juin, aux responsables de la ville de Niamey. Le coût global de ce don, est de 30.000.000F CFA.

C’est Mme Ango Nana Aissa, Directrice générale de BIA Niger qui a remis ce don au président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, M. Moctar Mamoudou.

L’objectif de cette action de l’institution bancaire (la BIA-Niger) est de traduire son engagement citoyen, en participant à l’amélioration des conditions de vie de la population. ‘’ Comme on le dit si bien, la promesse est une dette chez les gens honnêtes’’ et la BIA-Niger a tenue sa promesse.

« Le sentiment d’un engagement accompli quel que soit son ampleur est une satisfaction(…) C’est aujourd’hui une promesse tenue ». C’est sur cette note de satisfaction que la Directrice de la BIA-Niger, Mme Ango Nana Aissa a pris la parole à l’occasion de la cérémonie de remise de don dans l’enceinte de la mairie centrale de la vile de Niamey.









La BIA-Niger, est l’un des meilleures Banques de développement économique et social au Niger. Elle est la seule banque qui est toujours au côté des autorités de la ville de Niamey pour les accompagner dans leurs efforts visant à faire de Niamey, une ville coquette.

C’est ainsi que la BIA-Niger a mis à la disposition de la ville de Niamey, 200 poubelles amovibles, 200 ballais brosse Santos, 200 pelles avec manches, 200 râteaux à gazon, 200 râteaux simples, 200 brouettes euro renforcée, 200 ballais traditionnels, 200 dabas français avec manche, 200 bottes de sécurité, 200 coupe-coupes, 200 hilaires, 200 gants rouges, 200 masques à gaz, 200 paires de gants en cuir, 200 masques Oness, 200 gilets, etc.

La liste est longue! Et la ville de Niamey en a grandement besoin, surtout en cette veille du sommet de l’Union Africain.

« Ce projet que nous finançons cadre parfaitement avec la politique du Président de la République, Issoufou Mahamadou et du Programme du Premier Ministre, Chef de l’Etat qui concourent a l’amélioration des conditions de vie de nos populations » a affirmé la Directrice générale de la BIA-Niger, Mme Ango Nana Aissa.

Notons que, la BIA-Niger, (filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc) s’est engagée à continuer d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de la population. Elle est l’une des premières institutions bancaires établie au Niger qui offre à ses clients des produits et services bancaires de grand standing.

Dans sa stratégie de développement, la BIA est fondée sur des principes de bonne gouvernance et de gestion performante et sécurisée. L’un des axes majeurs sur lequel elle s’appuie est la responsabilité sociale et environnementale. Ce don illustre parfaitement les principes de bonne gouvernance de la BIA.

Emu par ce geste salutaire de solidarité de la BIA-Niger, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, M. Mouctar Mamoudou a rappelé que la BIA, est un des fleurons de l’économie du Niger. Il a nommé la directrice de la BIA-Niger, en qualité d’Ambassadrice de Niamey-Nyala, avant de saluer les efforts de la BIA pour appuyer la ville de Niamey dans un contexte où le Niger va accueillir bientôt plus de 6000 personnes dans le cadre de l’UA 2019. « C’est donc un matériel dit-il, qui servira à embellir d’avantage la ville de Niamey au bénéfice de ses habitants ».

Rappelons que ce don vient de s’ajouter à plusieurs actions de la BIA-Niger au profit de la population nigérienne..

Par Aziz Ibrahim (Tamtam Info News)