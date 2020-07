La BIA-Niger joint l’acte à la parole: la maternité poudrière II a bénéficié d’un investissement de près de 24 433 625 FCFA

La Directrice Générale de la BIA-Niger, Mme Ango Hadizatou, a procédé ce mardi 07 juillet 2020, à la maternité poudrière II, à la remise d’un don au profit de ladite maternité. Ce don composé d’un hangar d’accueil ventilé, d’un bloc de quatre compartiments, des toilettes, d’un bloc de quatre lavoirs, de la réhabilitation des toilettes existantes, pour un coût globale de 24 433 625 FCFA.

C’est le Ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Mainassara qui a présidé la cérémonie de la remise de ce don en présence du Gouverneur de la Région de Niamey, M. Issaka Hassane Karanta, la directrice générale du Centre Hospitalier de Niamey et de plusieurs autres invités.

La remise de ce don, s’inscrit dans la droite ligne des multiples actions sociales que la BIA-Niger mène dans le domaine de la santé. Il a pour but d’accompagner le gouvernement nigérien dans sa noble mission d’offrir aux citoyens des soins de qualité.

Selon la Directrice Générale de la BIA-Niger, ce joyau a été offert, dans la logique d’honorer l’accord de partenariat signé le 31 Décembre 2019 entre la BIA-Niger et la Direction Générale du Centre Hospitalier de Niamey, et ce dans la perspective d’améliorer l’accueil des malades à travers la construction d’un édifice d’accueil et des latrines dans la maternité poudrière II.

Ainsi, le groupe BIA-Niger demeure assurément un acteur économique de premier rang au Niger, qui continue à œuvrer dans les actions sociétales à travers ces quatre domaines d’investissement à savoir : social, entreprenariat, environnement et culturel a indiqué Mme Ango Hadizatou.

Présent pour la circonstance, le Gouverneur de la Région de Niamey, M. Issaka Hassane Karanta a vivement salué cet acte sociétal que la BIA vient de poser, car il rentre dans le cadre du développement de l’amélioration de la santé. ‘’Sans santé il n’y a point de sécurité et sans sécurité on ne peut prétendre au développement’’ a déclaré le Gouverneur de Niamey, tout en invitant les autres institutions financières et monétaires de la place, d’emboîter le pas à la BIA-Niger qui reste et demeure la meilleure Banque au Niger qui se soucie des aspirations de toutes les populations.

Pour sa part, le ministre de la santé publique, Dr. Idi Illiassou Maïnassara, a de prime abord félicité, remercié et encouragé cette institution financière pour cette action combien louable. Il a précisé que ce don va assurément apporter le sourire aux malades qui y seront accueillis et au personnel médical qui jouiront des meilleures conditions de travail.

Dr. Idi Illiassou Maïnassara de réitérer que cette date sera gravée dans les annales de leur système sanitaire « car la contribution de cette institution cadre et viendra renforcer les actions de l’ambitieux programme de la Renaissance acte II de SEM. Issoufou Mahamadou.

Notons que, la BIA-Niger fidèle à son ambition et à son engagement reste constant d’œuvrer pour le bien être de chaque citoyen. La Directrice Générale de la BIA-Niger, Mme Ango Hadizatou, a manifesté sa joie et son sentiment de cette mission accomplie tout en souhaitant que cet investissement puisse contribuer à l’amélioration de l’offre de soins de santé de qualité et surtout le bien être des femmes et des enfants qui seront admis au Centre Hospitalier de Niamey.

Par Tamtam Info News