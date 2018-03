La BOA Niger tire un bénéfice de plus de 7 milliards Fcfa en 2017

La Bank of Africa (BOA) Niger a réalisé au cours de l’année 2017, un bénéfice de 7,284 milliards Fcfa, soit 684,421 millions de plus que l’année 2016. Ce résultat positif est le fruit d’un travail professionnel et d’un management de qualité. En effet, le total bilan de la filiale nigérienne de la BOA au terme de l’exercice 2017, est en hausse.

Il est passé de 286,739 milliards Fcfa en 2016 à 294,499 milliards Fcfa en 2017.

Malgré les contingences socio-économiques du moment, la BOA Niger fait un travail remarquable.

L’année passée, la BOA Niger a collecté 157,531 milliards Fcfa auprès de sa clientèle contre 145,332 milliards Fcfa durant l’exercice 2016. Les charges sur les opérations financières se sont établies à 4,065 milliards Fcfa en 2017 contre 580,143 millions Fcfa en 2016.

Les opérations financières ayant évolué, les intérêts et charges assimilés ont fait de même. Ils sont passés de 6,499 milliards Fcfa en 2016 contre 6,884 milliards Fcfa en 2017.

La BOA qui est une filiale du groupe marocain BMCE Bank, démontre par ses performances que lorsqu’on agit avec professionnalisme et sens de responsabilité, les résultats sont au bout de l’effort, balayant d’un revers de main, cet esprit défaitiste de certains qui rejettent leur contreperformance à des considérations farfelues et grotesques.